Žiema gali tapti tikru iššūkiu mūsų veido odai. Šaltis, vėjas, sniegas, temperatūrų svyravimai bei sausas patalpų oras gali sukelti odos išsausėjimą, paraudimą, tempimo jausmą ir net paūminti odos ligas, tokias kaip dermatitas, psoriazė ar egzema.

„Eurovaistinės“ grožio vaistinių vadovė Aušra Vareikienė dalijasi patarimais, kaip šiuo laikotarpiu turėtų savo veido oda rūpintis tiek moterys, tiek vyrai.

Kuo skiriasi vyrų ir moterų odos priežiūros įpročiai?

„Moterų ir vyrų oda skiriasi savo struktūra, todėl natūralu, kad jiems gali būti reikalinga skirtinga priežiūra. Moterų oda paprastai yra elastingesnė, tuo tarpų vyrų – linkusi į didesnį sausumą, nes ji natūraliai turi mažiau drėgmę išlaikančių komponentų. Be to, skutimosi metu vyrų veido oda patiria papildomą stresą, todėl svarbu naudoti priemones be alkoholio, kad šios nesausintų odos“, – pasakoja grožio ekspertė A. Vareikienė.

Ji pabrėžia, kad tiek moterims, tiek vyrams, žiemą svarbu drėkinti veido odą ir saugoti ją nuo šalčio.

„Jei moterys drąsiai naudoja sunkesnius, turtingesnės tekstūros veido odos kremus ir pienelius, mes vaistinėse pastebime, kad vyrai yra linkę rinktis lengvesnes priemones, tokias kaip emulsijos ar serumai, kurie greičiau įsigeria. Nors ir retai, bet vis tiek smagu matyti, kad vyrai dažniau įsigyja lakštines kaukes, kurios gali padėti atstatyti veido odos drėgmės balansą, nuraminti odą“, – pastebi grožio ekspertė A. Vareikienė.

Taip pat grožio ekspertė pastebi, kad vyrai dažnai prausia veidą kūno prausikliais, kurie netinka jų jautriai veido odai.

„Geriau rinkitės švelnius prausiklius ar pienelius, skirtus būtent veido odai. Taip pat, jei ne tik veido, bet ir kūno oda itin linkusi į stiprų sausumą ar šerpetojimą, patariama rinktis rankų ar pėdų kremus su šlapalu arba vitaminais A ir E“, – pataria grožio ekspertė A. Vareikienė bei įvardija, kokių veikliųjų medžiagų reikėtų ieškoti veido odos priemonių sudėtyje žiemą.

Vitaminas C (askorbo rūgštis ir stabilūs jo dariniai)

Ieškant veido odos priežiūros priemonių su vitaminu C, grožio specialistė pataria sudėtyje ieškoti ir kito pavadinimo – askorbo rūgšties.

„Askorbo rūgštis – tai organinė rūgštis, turinti antioksidanto savybių. Ji skatina kolageno gamybą, stiprina odos struktūrą ir padeda išlaikyti elastingumą. Be to, jis suteikia odai natūralų švytėjimą, mažina pigmentines dėmes ir apsaugo nuo laisvųjų radikalų, kurie gali sukelti priešlaikinį senėjimą“, – pasakoja grožio ekspertė A. Vareikienė.

Retinolis

Žiema yra pats tinkamiausias metas įtraukti retinolį į veido odos priežiūros rutiną. Grožio specialistė paaiškina, kad žiemą yra mažiau UV spindulių, dėl to dabar yra mažesnė fotosensibilizacijos rizika naudojant priemones su retinoliu.

„Retinolis yra viena veiksmingiausių priemonių kovojant su odos senėjimu. Jis skatina ląstelių atsinaujinimą, švelnina mažas raukšleles ir padeda išlaikyti odos stangrumą. Tačiau retinolį būtina vartoti atsargiai – pradėkite nuo mažesnės koncentracijos, pavyzdžiui, 0,2–0,5 proc. Pirmiausia tokį retinolį vartokite 2-3 kartus per savaitę ir tik palaipsniui didinkite“, – pataria A. Vareikienė.

Ji priduria, kad būtina ant viršaus naudoti drėkinamąjį kremą. Taip pat prieš naudojant retinolį patariama pasikonsultuoti su vaistininku arba konsultantu.

Salicilo rūgštis

Pasak grožio ekspertės, salicilo rūgštis yra nepakeičiama riebios odos priežiūroje. Salicilo rūgštis padeda valyti užsikimšusias poras, mažina spuogus ir odos paraudimą, taip pat reguliuoja riebalų išsiskyrimą.

AHA rūgštys

„Alfa–hidroksi (AHA) rūgštys padeda švelniai nušveisti negyvas odos ląsteles, skatindamos odos atsinaujinimą. Jos taip pat gerina odos tekstūrą, mažina pigmentaciją ir suteikia odai skaistumo. Žiemos metu jos ypač naudingos, nes padeda kovoti su išsausėjusia ir pavargusia oda“, – sako A. Vareikienė.

Niacinamidas (vitaminas B3)

„Ypatingai žiemos sezonu svarbu naudoti veido odos priemones su vitaminu B, dar kitaip vadinamu niacinamidu. Jis stiprina odos barjerą, mažina paraudimus, reguliuoja riebalų gamybą. Žiemą jis itin svarbus, nes jis gali apsaugoti odą nuo šalčio ir sausumo“, – pasakoja A. Vareikienė.

Keramidai ir riebiosios rūgštys

Grožio specialistė pataria nepamiršti priemonių su keramidais ir riebiosiomis rūgštimis.

„Keramidai ir riebiosios rūgštys atkuria odos apsauginį barjerą, mažina drėgmės praradimą. O žiemą jie būtini kovojant su sausa ir sudirgusia oda. Taip pat patariama keramidus naudoti kaip paskutinį priežiūros žingsnį, taip „užrakinant“ drėgmę odoje“, – sako A. Vareikienė.

SPF apsauga

Grožio ekspertė primena, kad SPF apsauga būtina naudoti ne tik vasarą, bet ir žiemą.

„SPF apsauga saugo mūsų odą nuo UV spindulių, kurie gali sukelti ankstyvą odos senėjimą ir pigmentacijos problemas. Tad jau šiuo metu patariama naudoti bent SPF 30–50 apsaugą, net jeigu lauke apsiniaukę“, – pabrėžia A. Vareikienė.