Šaltas rūkymas yra senovinis žuvies konservavimo būdas, atsiradęs dar prieš šaldymo metodą. Šiais laikais taip išlaikyta žuvis valgoma kaip delikatesas bei jos patiekalais dažnai mėgaujamasi per šventes, o artėjančios Velykos – puiki proga ant vaišių stalo patiekti kvapnios ir gardžios rūkytos žuvies.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad geriausia skanauti garuose ruoštą ar orkaitėje keptą žuvį, o šaltai rūkytos galime skanauti saikingai, ypatingomis progomis.

Verta atsižvelgti ne tik į gamybos būdą, porcijas, bet ir į žuvies rūšį

Likus mažiau nei savaitei iki Velykų tenka vis labiau sukti galvą dėl būsimų šventės vaišių, tarp kurių nereti ir žuvies patiekalai. O renkantis žuvį, verta nusimanyti ir apie jos maistingąsias medžiagas, mat ne visos jos rūšys yra vienodos. Gali pasirodyti neįprasta, tačiau jūrinės ir gėlame vandenyje užaugusios žuvys skiriasi savo maistingumu: anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, nors ryškių mineralinių medžiagų ir baltymų kiekio skirtumo nematyti, tačiau jūrinės žuvys yra kiek turtingesnės omega-3 riebalų rūgštimis.

„Žuvis – tai toks maisto produktas, kurio rekomenduojama per savaitę suvartoti apie 300 g. Kai ši norma yra patenkinama, žmogaus organizmas gauna pakankamai omega-3 polinesočiųjų rūgščių, taip pat – nemažai seleno, kalcio bei vitaminų A, D ir E. Be to, žuvyje yra ir jodo, cinko – šios medžiagos yra gyvybiškai svarbios skydliaukės funkcijai, antioksidacinei apsaugai ir imuninės sistemos palaikymui”, – vardija gydytoja dietologė.

Kuo skiriasi šaltas ir karštas žuvies rūkymas?

Pagrindinis skirtumas tarp šalto ir karšto rūkymo žuvies yra paties rūkymo proceso temperatūra ir trukmė. Šaltas rūkymas vyksta žemesnėje nei 30 °C temperatūroje ilgą laiką, paprastai nuo kelių valandų iki kelių dienų. Priešingai, karštas rūkymas apima aukštesnę temperatūrą, paprastai nuo 50 °C iki 80 °C, ir trumpesnį laiką, todėl iš dalies karšto rūkymo žuvis yra tvirtesnės tekstūros ir kiek kitokio skonio nei šaltai rūkyta.

Dr. E. Gavelienė sako, kad abu žuvies apdorojimo būdai neturi įtakos jos maistingumui, tad ją vertėtų rinktis pagal savo skonio pageidavimus, tačiau net ir prie gausiomis Velykų vaišiomis nukrauto stalo nepamiršti saiko principo, mat rūkymo metu susidaro tam tikros medžiagos, galinčios pakenkti sveikatai, jei tokios žuvies suvartojama per daug.

„Maisto gamybos rinkoje visame pasaulyje nuolat ieškoma naujesnių rūkymo technologijų: yra pritaikomi tam tikri filtrai, kad žuvis išliktų kuo palankesnė sveikatai. Vis dėlto, šiuo metu rekomenduoju ją laikyti kaip proginį patiekalą. Žinoma, šalia jos nepamiršti suvalgyti ir gausios bei įvairios daržovių garnyro porcijos“, – pataria gydytoja dietologė.

Įvairus šaltai rūkytos žuvies patiekimas ant Velykų stalo

Šaltai rūkyta žuvis pasižymi subtiliu, dūminiu skoniu, kuris puikiai dera su įvairiais ingredientais: kaparėliais, kvapniomis prieskoninėmis žolelėmis, garstyčiomis bei citrinų griežinėliais. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad vienas populiariausių patiekimų variantų – tai šaltai rūkytos žuvies užkandžiai.

„Vienas klasikinių būdų – tai patiekti tokią žuvį kaip užkandį, pavyzdžiui, vilkžuvę ar skumbrę galima plonais griežinėliais supjaustyti ir sudėti į lėkštę su krekeriais ar duona, kartu ir su kitais priedais: kaparėliais, raudonaisiais svogūnais, kreminiu sūriu ir citrinos griežinėliais. Taip pat galite naudoti šaltai rūkytą žuvį tradiciniam skandinaviškui patiekalui, žinomam kaip „gravlax”. Tiesiog apibarstykite žuvį druskos, cukraus ir krapų mišiniu, tada palikite keletą dienų šaldytuve sustingti. Tokiu būdu išgausite išties aromatingą žuvį, kurią galima plonai supjaustyti ir patiekti su garstyčių padažu bei tamsia duona”, – rekomenduoja O. Suchočeva.

Velykinės šaltai rūkytos vilkžuvės ar skumbrės skonius puikiai papildys šis medumi ir rozmarinais gardintas daržovių garnyras: visam patiekalui suteiks ir spalvų, ir kvapnaus aromato.

RECEPTAS

Daržovių garnyras su medumi ir rozmarinais

Garnyrui reikės:

2 vnt. vidutinio dydžio burokėlių;

2 vnt. didelių morkų, supjaustytų kubeliais;

2 vnt. pastarnokų, supjaustytų kubeliais;

1 vnt. didelės saldžiosios bulvės, supjaustytos kubeliais;

3–4 vnt. rozmarino šakelių;

60 g medaus;

30–45 ml alyvuogių aliejaus;

Žiupsnelio druskos;

Žiupsnelio juodųjų maltų pipirų.

Gaminimo eiga:

Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C.

Supjaustytas daržoves, išskyrus burokėlius, sudėkite į didelę kepimo formą. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, medumi ir pabarstykite druska bei pipirais. Įdėkite rozmarino šakeles tarp daržovių.

Burokėlius apšlakstykite trupučiu alyvuogių aliejaus ir suvyniokite į aliuminio foliją. Padėkite ant atskiros kepimo skardos.

Kepkite visas daržoves apie 45 min. arba tol, kol jos suminkštės (patikrinti įkišus šakutę).

Patiekdami supjaustykite keptą burokėlį ir sudėkite į lėkštę su kitomis daržovėmis.

Skanaus!