Vengiantys skiepytis kenkia ne vien sau, bet ir aplinkiniams…

Marijampolės savivaldybės gyventojų vakcinavimo nuo COVID-19 viruso centras, Kauno gatvėje esančiame Profesinio rengimo centro bendrabutyje, veikia nuo šių metų balandžio pradžios. Prieš tai apie mėnesį skiepijimas vyko R. Stankevičiaus progimnazijoje, o nuo liepos 19 dienos centrą planuojama perkelti į polikliniką (PSPC).

Šiai dienai, pasak Marijampolės savivaldybės mero patarėjos Agnės Pavelčikienės, bent vieną kartą vakcina paskiepyta apie 24 tūkstančiai, t.y. 45 nuošimčiai, o pilnai vakcinuoti jau beveik 39 nuošimčiai savivaldybės gyventojų. Marijampolės savivaldybėje iš viso suleista apie 45 tūkstančiai vakcinų dozių. „Pakankamai turime trijų rūšių vakcinų, tai „Pfizer“, „AstraZeneca“ ir „Moderna“. Deja, vakcinos „Janssen“, kurios nereikia „kartoti“ gauname retai ir minimaliais kiekiais, tikimės, kad jos dar gausime, tad kol kas populiariausia vakcina tarp paskiepytų gyventojų lieka „Pfizer“ – jos suleista per 30 tūkstančių dozių. Kad ir kiek bebūtų skeptiškai nusiteikusių piliečių, smagu konstatuoti faktą – vakcinos tikrai veikia. Tą įrodo susirgimų atvejų statistika, viruso plitimo dinamika. Dar kovą turėjome per 1000 sergančių COVID-19 Marijampolėje vienu metu, šiandien turime tik septynis“- pasidžiaugė Agnė Pavelčikienė.

Nelengvą misiją atlieka medikai bei savanoriai dirbantys vakcinavimo centre vadovaujami koordinatorės Aušros Skamarakienės. Medikė mūsų pokalbio metu prasitarė, jog visokių žmonių apsilanko centre, su vienais bendravimas malonus ir paprastas, bet pasitaiko ir viskuo nepatenkintų, turinčių išankstinį neigiamą požiūrį į vakcinavimo procesą, tad bendraujant su jais reikia daug kantrybės bei tam tikrų psichologinių gebėjimų.

Skiepijimo pradžioje didžiausiu trikdžiu, ypač piko metu, buvo ne nustatytu laiku atvykę ir dėl eilės pasipiktinę gyventojai. Dabar, kai vakcinavimo srautas sumažėjo, tokios problemos nekyla. Taip pat atsiranda nepatogumų, kuomet ne dėl vakcinavimo centro kaltės, bet dėl informacinių sistemų darbo, (greičiausiai Registrų centro), tenka ilgokai aiškintis klaidas atsiradusias dėl nesuvestų duomenų apie atliktą vakcinavimą. Žmonės vakcinuojasi, o įrašai e- sveikatos sistemoje neatsispindi…

Dirbant keturias dienas per savaitę naujų ir revakcinuojamų asmenų centre per darbo dieną apsilanko nuo 150 iki 600. Kaip matome, srautas labai nevienodas. Tarkim pačioje vakcinavimo pradžioje, piko metu gegužės mėnesį, dirbant šešias dienas per savaitę, kasdien tekdavo paskiepyti net iki 900 gyventojų. Vos tik atsirado galimybė suskubta skiepyti abiturientus, aktyviai raginant juos tai padaryti , tad per pirmas vakcinavimo dienas paskiepyta apie 70 nuošimčių savivaldybės abiturientų. O pradėjus vaikų nuo 12 metų skiepijimą, kasdien centre jų sulaukiama apie 15-20. Beje, šiuo metu vakcinavimo centre darbuojasi 2-4, o kai gyventojų srautas buvo didelis kasdien dirbo 4-10 savanorių.

„Surinkome puikią savanorių komandą – pasakoja mero patarėja A.Pavelčikienė -, kai kurie iš jų dirba nuo centro įkūrimo pradžios. Jiems skiriu ypatingą padėką, be šių žmonių neįsivaizduoju sėkmingo darbo ir tikrai nebūtume pasiekę Lietuvos vidurkio ir, beje, trys mėnesiai kaip jį viršijame“.

Žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, siekiant paskatinti gyventojus aktyviai skiepytis skelbta, jog visi atvykę pasiskiepyti dalyvauja loterijoje, kurią surengė savivaldybės valdžia padedama privataus kapitalo įmonių. Taigi, per laikotarpį nuo skiepijimo kampanijos pradžios atėjusieji skiepytis laimėjo: 8 skrydžius karšto oro balionu, 12 apžvalginių skrydžių lėktuvu, 4 kvietimus į vandens batutų parką, 4 šimto eurų vertės apsipirkimo prekybos centre čekius, 4 masažų seansus, 4 automobilių plovyklos čekius, 8 čekius apsipirkti žūklės parduotuvėje, 16 bilietų į kino filmus, 12 abonementų į viso sezono futbolo varžybas, 4 rankšluosčius, 60 dovanų krepšelių su pieno produktais, 4 laimėtojai gavo po 100 porcijų ledų, 4 kuprines, darbo striukę, 12 dovanų čekių pietums ar vakarienei, 3 laikraščio „Suvalkietis“ prenumeratas, 2 namų gamybos konditerijos gaminius, abonementą į sporto klubą.

Visas minėtas dovanas įsteigė Marijampolės savivaldybės administracija, UAB „Juodeliai“, UAB „Mantinga“, UAB „Marijampolės pieno konservai“, „H2Auto“, Marijampolės „Spindulio“ kino teatras, UAB „SDG“, UAB „SDG kodas“, UAB „ICECO ledai“, futbolo klubas „Sūduva“, Ilonos Krasauskienės namų kepyklėlė, laikraštis „Suvalkietis“, sporto klubas „Tauras“. O už pagrindinius prizus, tris paspirtukus bei tris mobiliuosius telefonus nuoširdi laimėjusių padėka UAB „CIE LT Forge“ ir UAB „Statybos ritmas“.

Manau ne prizai ir dovanos šiuo atveju yra svarbiausia, kadangi kalbama apie kiekvieno iš mūsų turtą, kurio nenupirksi ir už pačią didžiausią kainą – sveikatą. Žinomas Lietuvos medikas, profesorius, habilituotas medicinos mokslų daktaras Aleksandras Kriščiūnas, kalbėdamas auditorijai dažnai akcentuoja, jog visi esame tik laikinai sveiki, tad būtina pastoviai rūpintis savo sveikata, kad tą laikinumą kuo ilgiau pratęsus. Būtent skiepai ir yra to rūpesčio viena išraiškos formų.

Kitas žinomas Lietuvos medikas, medicinos mokslų daktaras, profesorius Rytis Rimdeika naujienų portalo „Sūduvos gidas“ skaitytojams rašo: „Lietuvoje šiandien gyvenimas geresnis nei daugumoje pasaulio šalių. Piliečiams prieinamos geriausios medicinos technologijos, tarp jų ir pažangiausios priemonės skirtos apsisaugojimui nuo virusinių ligų. Daugelio pasaulio valstybių gyventojai gali tik pasvajoti apie tas vakcinas, kurias turime mes, o valstybė nemokamai jas skiria savo piliečiams.

Galbūt bus žmonių, kurie išloš išgyvenimo loterijoje ir pragyvens šią infekciją be vakcinacijos. Tačiau dauguma žmonių, deja, negali pasigirti puikiu imunitetu, tad vakcina jiems – vienintelė galimybė nesusirgti sunkia šios ligos forma, taip pat ir apsaugoti savo artimuosius nuo jos. Todėl visiems primygtinai rekomenduoju – skiepykitės! Ir ne tik nuo COVID. Skiepykitės nuo pneumokoko, erkinio encefalito, skiepykite savo dukteris nuo žmogaus papilomos viruso. Nedalyvaukite beprasmėje loterijoje, kurios kaina – gyvybė ir sveikata. Linkiu būti visiems sveikiems!“

Pasak Vilkaviškio vyskupijos valdytojo, vyskupo Rimanto Norvilos, beje, jau pasiskiepijusio pirmąja doze vakcinos, šiuo metu pasaulyje nėra surasta geresnių sprendimų už skiepijimą, tad siekiant visuomenės gerovės bei užkardant pandemijos plitimą būtina elgtis atsakingai ir apsispęsti. Vakcinavimas kol kas yra geriausias būdas siekiant pasirūpinti savimi ir tuo pat metu kitais visuomenės nariais.

Ruošiant publikaciją paprašiau išsakyti savo požiūrį į problemą ir Suvalkijoje daug metų dirbančius, ar dirbusius medikus. Marijampolės ligoninės direktoriaus pavaduotoja gydymui Lina Dubickaitė rašo: „Šiuo metu atostogauju Austrijoje ir šios mano atostogos tapo realybe dėka pilnos vakcinacijos. Tiems, kurie jos vengia galiu pasakyti, kad jie yra labai riboto intelekto, tad iki moksliniais argumentais pagrįstos medicinos, jiems toli kaip iki mėnulio“…

„Nesiskiepijantys „užsispyrėliai“ kelia pavojų ir artimiesiems, ir visai visuomenei, nes jie tampa potencialūs užkrato platintojai. Toks elgesys visų pirma yra nepilietiškas, rodantis nepagarbą visuomenei. Gandai, jog nuo skiepijimo mirštama yra visiškai nepagrįsti, nes pasaulyje jau paskiepyta šimtai milijonų žmonių, o pasitaikiusios kelios mirtys po vakcinavimo tėra atsitiktinumas. Tikriausiai mirusio žmogaus sveikatos būklė jau buvo tokia, jog gyvenimo pabaiga tebuvo tik laiko klausimas. Be to, kas gali pasakyti kiek milijonų gyvybių pasaulyje dar būtų nusinešusi ši pandemija, jei žmonės nebūtų skiepijami…”, sako gydytojas Petras Pilypas.

Gydytojas Albertas Sanulaitis prieš kelis mėnesius persirgęs šiuo užkratu: “Aš, kaip žmogus asmeniškai patyręs COVID-19 viruso ataką ir, beje, ne pačia lengviausia jo forma, laimei pasibaigusia pasveikimu, galiu pasakyti, jog nesiskiepijantys piliečiai net nenutuokia koks pavojus jų tyko. Nors, kaip minėjau, esu persirgęs virusu, bet vis vien pasiskiepijau abiem dozėmis vakcinos, kadangi savo kailiu pajutau, kokia tikrai didelė bėda nutinka šiai ligai užklupus. Raginu visus, skiepykitės kol nevėlu!

Apmaudu socialiniuose tinkluose skaityti kai kurių ,,alia” žinovų rašliavą, kuria dalis žmonių, deja, linkę tikėti, nes visokio plauko „pranašams“ vis tik pavyko, ir galimai ne vien iš neturėjimo kuo užsiimti, o siekiant tam tikrų tikslų, pasėti patiklių ir naivių žmonių galvose abejonių sėklą. Susidaro įspūdis, jog gyvename kažkokioje analfabetų bendruomenėje, o už lango nebe dvidešimt pirmas amžius su išmaniųjų technologijų stebuklais, bet gūdūs viduramžiai.

Ruduo jau ne už kalnų ir naujos pandemijos bangos kilimo grėsmė tarsi tvyro ore. Statistika rodo, kad iki šiandien pasiskiepijo mažiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Tokia nesiskiepijančių gyventojų elgsena netoleruotina, o abejingumas nusikalstamas…

Vengiantys skiepytis kenkia ne vien sau, bet ir aplinkiniams…

Vytautas Karsokas

Autoriaus nuotraukos ir nuotraukos iš asmeninių albumų.