„Via Lietuva“ primena, kad artėjant savaitgaliui, kai Lietuvoje bus minimos Vėlinės, eismo srautai keliuose tradiciškai išaugs. Daug žmonių vyks lankyti artimųjų kapų įvairiuose šalies regionuose, todėl vairuotojai raginami būti itin atidūs, planuoti keliones iš anksto ir laikytis Kelių eismo taisyklių bei atsižvelgti į valstybinės reikšmės keliuose vykdomus kelių bei tiltų remonto darbus.
„Šiuo laikotarpiu vairuotojų kantrybė ir dėmesingumas – ypač svarbūs. Raginame laikytis saugaus atstumo, greičio apribojimų bei vengti skubėjimo. Planuokite kelionę iš anksto, pasitikrinkite eismo sąlygas ir, jei įmanoma, pasirinkite alternatyvius maršrutus“, – rekomenduoja „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
„Via Lietuva“ taip pat kviečia pasinaudoti interaktyviu žemėlapiu, skelbiamu tinklalapyje eismoinfo.lt, kuriame galima sužinoti apie kelių darbus, ribojimus ir eismo sąlygas visoje Lietuvoje.
Vairuotojams rekomenduojama:
- Kelionę planuoti iš anksto ir skirti jai daugiau laiko nei įprastai.
- Prieš išvykstant patikrinti informaciją apie eismo ribojimus ir oro sąlygas.
- Vengti skubėjimo, ypač artėjant prie kapinių ir sankryžų.
- Matomumą apsunkina lietus bei darganos, o ant tiltų, viadukų ir miškingose vietovėse anksti ryte formuojasi plikledis, todėl keliauti patariama dieną.
- Pasirūpinti transporto priemonės technine būkle ir apšvietimu.
- Tamsiu paros metu segėti atšvaitus ir būti matomiems.
„Via Lietuva“ primena, kad šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose vis dar vyksta nemažai kelio remonto ir rekonstravimo darbų. Kai kuriose vietose eismas gali būti ribojamas, o dėl padidėjusių transporto srautų galimos spūstys, ypač prie didžiųjų miestų ir kapinių.
A1 magistralėje tęsiami Krunos tilto rekonstrukcijos darbai. Šiuo metu eismas Kauno kryptimi vyksta viena kryptimi laikinu tiltu, o Vilniaus kryptimi – senuoju tiltu. Vieno iš naujų tiltų statybos juda pabaigos link, kai darbai bus baigti, eismo organizavimas keisis ir eismas bus nukreipiamas naujai pastatytu tiltu ir vienu laikinu tiltu, o senasis tiltas bus griaunamas ir statomas naujas. Visą projektą planuojama baigti 2027 m. pabaigoje.
Be to, automagistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda – ruože nuo 103,2 iki 108,9 km dešinėje kelio pusėje ir nuo 198,9 iki 202,6 km kairėje pusėje vykdomi rangos darbai. Taip pat paprastojo remonto darbai vykdomi automagistralėje A2 Vilnius–Panevėžys – ruožuose nuo 42,3 iki 45,2 km (nuo Rimučių iki Užušilių miško) ir nuo 52,4 iki 56,2 km (nuo Ratiškių iki Širvintos upės). Darbus planuojama baigti per lapkritį.
Spalį pradėjus Tarandės tunelio statybų antro etapo darbus, eismas abiem kryptimis vyksta automagistralės Vilnius–Panevėžys (A2) dešine puse. Eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyksta dviem susiaurintomis juostomis. Vilniaus–Panevėžio kryptimi eismas taip pat vyksta dešine kelio puse, taip pat dviem susiaurintomis juostomis.
Tuo metu vykdant Gėluvos viaduko, esančio automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) 144,7 km, kapitalinio remonto darbus, eismas viaduku yra uždarytas. Nuo spalio 7 d. eismas rajoniniu keliu Vilkija–Čekiškė–Ariogala (Nr. 1907) nukreiptas apylanka, apie kurią informuoja kelio ženklai. Automagistralėje A1 eismas vyksta įprastai, tačiau darbų zonoje (144,6–144,8 km) taikomi greičio ribojimai – nuo 110 iki 70 km/val., artėjant prie darbų vietos – iki 50 km/val.
Vienas svarbiausių Lietuvos kelių infrastruktūros projektų – magistralės A14 Vilnius–Utena rekonstravimas – taip pat įgauna vis didesnį pagreitį. Iš viso rekonstruojamas 42,8 kilometro magistralės A14 ruožas. Kol magistralės rekonstravimas nėra baigtas, „Via Lietuva“ vairuotojus ir toliau ragina rinktis paruoštus alternatyvius maršrutus. Kol kas eismas rekonstruojamose atkarpose vyksta su laikinais ribojimais, taikant laikinus eismo organizavimo sprendinius, įskaitant šviesoforinį reguliavimą.
Pirmasis maršrutas: Važiuojant iš Vilniaus, rinktis Ukmergės kryptį keliu A2 Vilnius-Panevėžys, toliau Molėtų kryptį keliu Nr. 115 Ukmergė–Molėtai. Važiuojant iš Molėtų, rinktis Ukmergės kryptį keliu Nr. 115 Ukmergė –Molėtai, toliau Vilniaus kryptį keliu A2 Vilnius–Panevėžys.
Antrasis maršrutas: Važiuojant iš Vilniaus, rinktis Nemenčinės kryptį keliu Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai, toliau Pabradės kryptį. Pabradėje rinktis Molėtų kryptį keliu Nr. 173 Molėtai–Pabradė. Važiuojant iš Molėtų, rinktis Pabradės kryptį keliu Nr. 173 Molėtai–Pabradė, Pabradėje rinktis Vilniaus kryptį keliu Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai.
Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dituvos kaime, „Via Lietuva“ pradėjo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai rekonstravimo darbus. Juos atliekant bus įrengta žiedinė sankryža, atnaujinta asfalto danga, nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas, atlikti kiti darbai. Tai padės užtikrinti sklandesnį transporto judėjimą ir gerokai padidins eismo saugumą. Bendra rekonstruojamo ruožo dalis siekia 300 metrų. Projektą numatoma įgyvendinti dviem etapais, o visą rekonstrukciją baigti – pirmoje 2026 m. pusėje.
Nuo spalio pradžios dėl labai blogos perdangos plokščių būklės nuspręsta uždrausti visų transporto priemonių eismą tiltu per Kančioginos upę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1414 Mielagėnai–Paliesius 1,7 km atkarpoje, Ignalinos r. savivaldybėje, šalia Mielagėnų gyvenvietės. Eismas nukreipiamas apylanka valstybinės reikšmės rajoniniais keliais Nr. 4401 Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka ir Nr. 1408 Mikalavas–Paringys–Bernotai–Gilūtos. Apylankos ilgis – apie 3 km.
„Via Lietuva“ šiuo metu visoje Lietuvoje taip pat vykdo ir kitus intensyvius tiltų ir viadukų priežiūros bei remonto darbus. Tai apima tiek periodinę priežiūrą, tiek paprastojo, kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektus, kuriais siekiama užtikrinti gerą tiltų būklę bei užkirsti kelią jų degradavimui. Situaciją keliuose ir vykdomus darbus visuomet galite pasitikrinti svetainėje eismoinfo.lt.