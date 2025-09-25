„Via Lietuva” informuoja, kad fiksuojama atvejų, kai siunčiamos SMS žinutės apie galimai nesumokėtą kelių naudotojo mokestį ir raginama atlikti mokėjimą paspaudžiant nuorodą.
Informuojama, kad tai yra sukčiavimo atvejai.
- „Via Lietuva” nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius.
- Mokėjimai atliekami tik per oficialią svetainę: www.keliumokestis.lt
- Gavę įtartiną žinutę – neatidarykite nuorodų, nemokėkite ir nepraneškite savo duomenų.
Atkreipiame dėmesį, kad važiuojant apmokestintais keliais, kameros fiksuoja transporto priemonės numerį ir kai nesumokėtas kelių naudotojo mokestis, informacija automatiškai siunčiama į Administracinių nusižengimų registrą. Už važiavimą nesumokėjus mokesčio baudos išrašomos be išankstinio perspėjimo ar paraginimo pasitikrinti.
„Via Lietuva” ragina nespausti jokių nuorodų. Ar sumokėtas kelių naudotojo mokestis galima pasitikrinti oficialioje kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo svetainėje https://www.keliumokestis.lt/ skyrelyje Tikrinti vinjetę.
Gavusiųjų žinutes prašoma informuoti el. paštu [email protected]