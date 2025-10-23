„Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės keliuose šiuo metu veikia 170 kelių oro sąlygų (KOS) stotelių, kurios realiu laiku renka ir perduoda duomenis apie oro sąlygas ir kelio dangos būklę. Šių stotelių tinklas – svarbi eismo saugos ir kelių priežiūros sistemos dalis, leidžianti tiek kelių priežiūros specialistams, tiek vairuotojams tinkamai pasiruošti kelionėms ir sumažinti rizikas kelyje.
KOS stotelės fiksuoja skirtingų parametrų informaciją: oro ir kelio dangos temperatūrą, vėjo greitį, matomumą, kritulių tipą bei intensyvumą, kelio dangos sukibimo koeficientą, drėgmės lygį. Kai kurios jų taip pat stebi žemės įšalą ar druskos koncentraciją ant kelio dangos paviršiaus.
Visa ši informacija perduodama į centralizuotą sistemą, kurioje kelių priežiūros specialistai gali realiu laiku stebėti kelių būklę visoje šalyje ir atitinkamai planuoti darbus. Tai leidžia operatyviai nuspręsti, kur būtina barstyti kelią, valyti sniegą ar siųsti techniką, taip užtikrinant didesnį eismo saugumą ir efektyvesnį išteklių panaudojimą.
„Keliuose diegiamos modernios technologijos leidžia dar tiksliau prognozuoti eismo sąlygas, greitai reaguoti į pokyčius ir užtikrinti didesnį eismo saugumą. Tai dar vienas žingsnis link pažangesnės ir saugesnės kelių sistemos Lietuvoje. Mūsų tikslas – kryptingai judėti link išmanių, dirbtiniu intelektu grįstų sprendimų visame susisiekimo sektoriuje“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
KOS stotelės svarbios ne tik kelių priežiūros specialistams – jų teikiamais duomenimis gali naudotis ir visi eismo dalyviai. Realaus laiko informacija apie oro sąlygas ir kelio dangos būklę prieinama svetainėje www.eismoinfo.lt, kur vairuotojai prieš kelionę gali pasitikrinti situaciją planuojamu maršrutu ir įvertinti galimus pavojus.
„Nuolat tobuliname turimas sistemas, stengiamės, kad informaciją pasiektų kuo daugiau vartotojų. Nuo 2025 m. ši informacija pasiekiama dar lengviau – KOS duomenys integruojami į populiarią navigacijos programėlę „Waze“, kuri vairuotojus realiu laiku įspės apie slidžią kelio dangą, intensyvų snygį ar rūką. Duomenys taip pat naudojami kintamos informacijos kelio ženkluose, kuriuose automatiškai pateikiami greičio apribojimai ar įspėjimai esant sudėtingoms sąlygoms“, – kalbėjo „Via Lietuva“ Infrastuktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Mantas Kišonas.
Tobulėjančios technologijos atveria platesnes galimybes
Pirmosios KOS stotelės Lietuvoje pradėjo veikti 1998 m. pagrindiniuose šalies keliuose – A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai. Iš viso buvo įrengta 20 automatinių stotelių, kurių renkami duomenys archyvuojami ir saugomi 10 metų, sudarant galimybes analizuoti ilgalaikes kelių būklės bei oro sąlygų tendencijas.
Per daugiau nei du dešimtmečius technologijos gerokai ištobulėjo – šiuolaikinės stotelės ne tik matuoja oro sąlygas, bet ir fiksuoja sniego sluoksnį, druskos koncentraciją, įšalo gylį. Prie įrangos papildomai montuojamos vaizdo kameros, leidžiančios stebėti situaciją realiu laiku, o nuo 2023 m. veikia ir pilotinės stotelės su vaizdo analizės sprendimais.
KOS duomenys šiandien jau yra integruoti į eismo valdymo sistemas, prognozavimo platformas ir kintamos informacijos kelio ženklus, kurie automatiškai reaguoja į besikeičiančias sąlygas. Artimiausiais metais tinklas bus plečiamas – modernios stotelės bus diegiamos A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* magistralėje nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos, o ateityje planuojama plačiau taikyti ir dirbtinio intelekto sprendimus duomenų analizei bei jutiklių veikimo priežiūrai.
Nepakeičiama pagalba žiemos sezono metu
Artėjant žiemai, visos KOS stotelės kasmet kalibruojamos ir kruopščiai patikrinamos, kad galėtų patikimai veikti net ir esant itin žemai temperatūrai, intensyviam snygiui ar dideliam drėgniui. Toks pasiruošimas užtikrina, kad tiek vairuotojai, tiek kelių priežiūros tarnybos visada turėtų tikslią ir patikimą informaciją apie situaciją keliuose.
Tokia techninė parengtis yra ypač svarbi, nes žiemą KOS stotelių vaidmuo tampa dar reikšmingesnis. Kai oro sąlygos skirtingose šalies vietose gali gerokai skirtis, realiu laiku pateikiami duomenys leidžia kelių priežiūros specialistams efektyviau planuoti technikos maršrutus ir siųsti ją būtent ten, kur situacija sudėtingiausia. Tai ne tik padeda užtikrinti tinkamą kelio būklę, bet ir mažina eismo įvykių riziką.
Nors įrodyti tiesioginį KOS stotelių poveikį eismo įvykių skaičiui sudėtinga, praktika rodo, kad laiku atliekama kelių priežiūra gerokai pagerina eismo sąlygas. Pavyzdžiui, ant tiltų ir viadukų dažnai susiformuoja lokalios slidžios kelio dangos zonos, net jei aplinkiniuose keliuose sąlygos išlieka geros. Tokiose vietose KOS stotelės leidžia laiku pastebėti pokyčius ir nedelsiant imtis veiksmų, taip užtikrinant saugesnį eismą.