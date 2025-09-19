„Via Lietuva” informuoja eismo dalyvius, kad dėl pastebėtų deformacinio pjūvio pažeidimų Česlovo Radzinausko tilte, esančiame magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (5,34 km), nuo pirmadienio planuojami trumpalaikiai eismo ribojimai kryptimi nuo Marijampolės link Kauno.
Esant tinkamoms oro sąlygoms, darbai vyks nuo rugsėjo 22 d. (pirmadienio) iki rugsėjo 26 d. (penktadienio), 16 val. Jų metu bus keičiamas susidėvėjęs deformacinis pjūvis.
Darbai bus atliekami etapais. Rugsėjo 22–24 d. bus uždaryta II eismo juosta. Rugsėjo 24 d. ryte eismo ribojimai persikels į I eismo juostą ir tęsis iki rugsėjo 26 d., kai kelyje bus visiškai atnaujintas eismas.
Atsiprašoma eismo dalyvių už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.