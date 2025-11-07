„Via Lietuva“ prioritetų sąraše ne tik naujai tiesiami pėsčiųjų ir dviračių takai, bet ir jau esamos darnaus judumo infrastruktūros atnaujinimas. Pagal šiais metais pasirašytas sutartis iki kitų metų rudens planuojama atnaujinti ir sutvarkyti apie 21,3 km takų.
„Labai svarbu, kad planuojant susisiekimo infrastuktūros atnaujinimo darbus, nepamirštami ir dviratininkai bei pėstieji. Kuo kokybiškesni jiems skirti keliai ir takai, tuo saugesnės kelionės. Džiugu tai, kad bus atnaujinama regionuose esanti pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra“, – sako susisiekimo viceministrė Akvilė Danielė.
„Darnaus judumo projektams skiriame didelį dėmesį. Pagal galimybes plečiame ir geriname pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą. Tikimės, kad patogūs ir saugūs takai paskatins žmones rinktis netaršų ir sveikatai palankų judėjimą dviračiu ar pėsčiomis“, – kalbėjo „Via Lietuva“ Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė.
Darnaus judumo infrastruktūros atnaujinimo darbai jau pradėti Akademijoje (Kauno r.) – čia tvarkomas 1,22 km ilgio intensyvaus eismo pėsčiųjų ir dviračių takas (krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožas nuo 6,171 iki 7,510 km). Vykdant darbus, senoji tako dangos konstrukcija bus išardoma ir įrengiama 2,5 m pločio nauja konstrukcija su asfalto danga, sutvarkomos esamos pralaidos, nuovažos. Darbus planuojama atlikti iki šių metų pabaigos.
Lapkričio mėn. planuojama pradėti 5,4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako Radviliškyje (magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožas nuo 51,902 iki 57,366 km) atnaujinimą. Atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas bus 2,5 m pločio, su iš abiejų pusių įrengtais kelkraščiais, eismo saugą užtikrins įrengta nauja apsauginė tvorelė. Pagal projektą numatoma atnaujinti keturis autobusų sustojimus, atnaujinti taką kertančių nuovažų ir sankryžų esamą asfalto dangą, įrengti asfalto dangą nuovažose su žvyro ar grunto danga.
Beveik 2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimo darbai pradėti Nemėžyje (Vilniaus r. sav., magistralinio kelio A3 Vilnius-Minskas ruožas nuo 6,650 iki 8,548 km). Tvarkant šį kelią senoji tako dangos konstrukcija bus išardoma ir įrengiama 2,5 m pločio nauja konstrukcija su asfalto danga, įrengiamas kelkraštis, sutvarkomos esamos autobusų sustojimo aikštelės ir nuovažos.
Lapkritį bus pradėtas tvarkyti 2,2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas Vilkyčiuose (Šilutės r. sav., krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožas nuo 202,914 iki 205,170 km). Senoji tako dangos konstrukcija bus išardoma ir įrengiama 2,5 m pločio nauja konstrukcija su asfalto danga ir kelkraščiais, sutvarkomos esamos autobusų sustojimo aikštelės ir nuovažos. Planuojama įrengti saugų pėsčiųjų praėjimą su kryptiniu apšvietimu ties 204,09 km (atnaujinama esama perėja tarp autobusų stotelių Vilkyškių gyvenvietėje).
Kitų metų kovo mėn. planuojama pradėti tvarkyti Panevėžio r. savivaldybėje esantį taką, jungiantį Panevėžį, Velžį ir Liūdynę (krašto kelio Nr. 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys ruožas nuo 49,306 iki 54,540 km). Tvarkant taką, vietoje senos tako dangos, bus įrengiama 2,5 m pločio nauja konstrukcija, kelkraščiai, sutvarkomos nuovažos, esamos autobusų stotelės, pėsčiųjų praėjimas, pėsčiųjų perėja šalutiniame kelyje (Nevėžio gatvės sankryžoje, Velžio gyvenvietėje, kelyje Nr. 3017).
Visi remontuojami takai bus pritaikyti žmonėms su negalia.
Galimybė sutvarkyti daugiau šios darniam judumui svarbios infrastruktūros atsidaro perskirsčius Europos Sąjungos fondo lėšas. Gavus papildomą finansavimą, iki kitų metų rudens bus įrengta apie 30 km naujų pėsčiųjų ir dviračių takų ir suremontuota apie 21 km jau esančių prastos būklės takų.
Bendrovė „Via Lietuva“ rūpinasi daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1 500 tiltų, viadukų, tunelių ir daugiau nei 2 000 km pėsčiųjų ir dviračių takų.