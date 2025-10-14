Mykolo Romerio universitetas šią savaitę mini dešimtmetį socialinių inovacijų kelyje. Šiai sukakčiai paminėti organizuojama Mokslo ir inovacijų savaitė, kurios atidarymo renginys pirmadienį subūrė akademinės bendruomenės, verslo, viešojo sektoriaus ir savivaldos atstovus.
Renginio metu buvo padėkota universiteto socialiniams partneriams, tarp jų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerei Daivai Riklienei. Jai universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė įteikė padėką už efektyvų bendradarbiavimą organizuojant Ekonomikos ir verslo akademiją.
Pasak vicemerės Daivos Riklienės, šis įvertinimas yra ne tik padėka už bendrą darbą, bet ir paskata toliau siekti aukštesnių tikslų: „Būti tarp akademinės bendruomenės, verslo ir savivaldos atstovų – didelė garbė. Tokie įvertinimai primena, kad pastangos yra matomos ir vertinamos, o tai įpareigoja dar labiau dirbti dėl savo krašto.“
Ekonomikos ir verslo akademija įsteigta 2024 metais, bendradarbiaujant Vilkaviškio rajono savivaldybei, Mykolo Romerio universitetui ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai. Šią iniciatyvą palaikė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio rajono atstovybė, Vilkaviškio rajono „Rotary“ klubas bei Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjunga.