Ketvirtadienį vakarą NKL kovose kovėsi visi trys Suvalkijos atstovai, tačiau pergalę pasiekti pavyko tik Šakių komandai.
„URBO-NKL“ čempionate ant pergalingos bangos išsilaikė Šakių „Vytis-VDU“ (6-2). Eriko Kučiausko auklėtiniai namuose 88:72 (20:15, 17:27, 18:7, 33:23) susitvarkė su „Alytumi“ (2-6).
Šakių ekipa laimėjo ketvirtą kartą iš eilės, alytiškiai suklupo antrą sykį paeiliui.
Nugalėtojams dvigubą dublį surinko Augustinas Mikštas per 24 minutes pelnęs 22 taškus (8/8 dvit., 2/4 trit.), sučiupęs 10 kamuolių, išdalinęs 3 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 29 naudingumo balus.
Titas Januševičius pridėjo 20 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus, Kajus Leliukas – 17 taškų bei 7 sugriebtus kamuolius.
Pirmoji mačo pusėje geriau klostėsi svečiams, kurie po 12:0 spurto antrajame kėlinyje nusvėrė svarstykles į savo pusę (25:20) ir išsaugojo šį pranašumą iki pat ilgosios pertraukos – 42:37.
Tačiau komandoms grįžus iš rūbinės vaizdas aikštėje pasikeitė. Atkaklioje kovoje „Vytis-VDU“ įjungė aukštesnę pavarą trečiojo ketvirčio pabaigoje ir po 14:3 atkarpos užtikrintai pirmavo likus 7 žaidimo minutėms – 67:51.
Per likusį dvikovos laiką svečiams intrigos atkurti nebepavyko.
Šeimininkai rečiau klydo (8:18) ir po alytiškių prarastų kamuolių suvertė 23 papildomus taškus. Šakiškiai taip pat buvo geresni renkant taškus greitajame puolime – 27:8.
Alytaus ekipai Tautvydas Baltrušaitis per 27 minutes surinko 16 taškų (5/6 dvit., 2/4 trit.), 6 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 18 naudingumo balų.
Šeimininkai žaidė be Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko, alytiškiai kovėsi be Markuso Terry.
„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas 22 (8/8 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 4 kld., 29 naud.), Titas Januševičius 20 (4/7 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud., 4 rez. perd.), Kajus Leliukas 17 (8/8 dvit., 7 atk. kam.), Rokas Jocys 9 (3 per. kam.), Gabrielius Čelka 8 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.).
„Alytus“: Tautvydas Baltrušaitis 16 (5/6 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Augustinas Venckus 14 (4/5 dvit., 2/7 trit., 5 kld.), Martynas Pocevičius 12 (2/4 trit., 7 atk. kam.), Otas Vaitulevičius 11 (6 atk. kam.), Robertas Waters-Johnsonas 10 (2/4 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.).
–
„URBO-NKL“ karjeros rezultatyvumo rekordą pagerinusio Roko Ūzo traukiamas Kėdainių sporto centro (8-1) pergalių garvežys rieda toliau.
Gedimino Butkaus kariauna išvykoje 95:91 (25:21, 26:28, 24:20, 20:22) įveikė Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“ (4-3) ir triumfavo šeštąkart paeiliui.
Lygos debiutantai vis tvirčiau įsitaiso turnyro lentelės viršūnėje, dviem pergalėmis lenkdami antroje vietoje esančią Vilkaviškio ekipą.
Trigubo dublio ritmu žaidęs Ūzas per 34 minutes surinko 28 taškus (4/5 dvit., 6/9 trit., 2/2 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, bloką, 7 klaidas bei 33 naudingumo balus.
Rezultatyviausias 37-erių puolėjo pasirodymas iki tol siekė 26 taškus, kuriuos jis prieš kiek daugiau nei savaitę atseikėjo Vilniaus „Rytui-2“
Įtemptame mūšyje likus 2,5 minutės iki finalinės sirenos Marijaus Užupio tritaškis sumažino šeimininkų deficitą (84:88), tačiau po minutės pertraukėlės Ūzas irgi atsakė tolimu metimu – 91:84.
Kitoje aikštės pusėje Igno Labučio dvitaškis ir Aurelijaus Pukelio baudų metimai nubraukė skirtumą iki vieno metimo (88:91).
Visgi tiksint paskutinei minutei Augustas Žilinskas smeigė dvitaškį, o Ignas Lukošius dėjimu išsprendė šios kovos nugalėtojų klausimą – 95:88.
Į marijampoliečių rikiuotę grįžęs Pukelis per 23 minutes sumetė 19 taškų (2/3 dvit., 3/5 trit., 6/7 baud.), sugriebė 5 ir nugvelbė 2 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus, išrašė 2 blokus, suklydo 3 sykius bei sugeneravo 28 naudingumo balus.
Abi komandos puolime nevengė remtis tolimais metimais. Suvalkiečiai realizavo 14 iš 41 tolimo bandymo (34 proc.), o kėdainiečiai – 12 iš 25 tritaškių (48 proc.).
„Sūduva-Mantinga“ šiame susitikime neturėjo Augusto Navicko, svečiai kovojo be Amiro Maleko.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 22 (5/7 dvit., 4/10 trit.), Aurelijus Pukelis 19 (3/5 trit., 6/7 baud., 5 atk. kam., 2 blok., 28 naud.), Žygimantas Šimonis 11 (3/8 trit., 3 per. kam.), Ernestas Jaškus (5/6 baud.) ir Tautvydas Kliučinykas (2/3 trit., 6 rez. perd.) po 9.
Kėdainių sporto centras: Rokas Ūzas 28 (4/5 dvit., 6/9 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 7 kld., 33 naud.), Laurynas Bimba 16 (7/8 baud., 5 atk. kam.), Ignas Lukošius 14 (6/10 dvit., 7 atk. kam., 2 blok.), Paulius Semaška 13 (5/6 dvit., 1/5 trit., 8 rez. perd., 4 kld.), Augustas Žilinskas 11 (9 atk. kam.), Arminas Kelmelis 9 (3/6 trit.).
–
„URBO-NKL“ čempionate Palangos „Olimpas“ (2-7) išbrido iš pralaimėjimų duobės. Eriko Kubiliaus kariauna 90:82 (20:29, 17:24, 29:12, 24:17) apgynė namų sienas nuo Vilkaviškio „Perlas Go“ (6-2) komandos.
Pajūrio klubas turnyro lentelėje rikiuojasi paskutinėje septynioliktoje pozicijoje. Vicečempionai 2-4 vietas dalinasi su Kauno „Žalgirio-2“ ir Šakių „Vyčio-VDU“ ekipomis.
Užtikrintai susitikimą pradėję vilkaviškiečiai įpusėjus pirmajam ketvirčiui susikrovė dviženklį pranašumą (17:7). Rungtynes ir toliau kontroliavusių svečių atotrūkis ištiksėjus beveik pusantro kėlinio laiko pasiekė rekordinį – 43:24.
„Perlas Go“ persvara iki ilgosios pertraukos beveik neaptrupėjo – 53:37. Visgi antroje dvikovos pusėje trimis taikliais tritaškiais paeiliui šeimininkai surezgė 9:0 spurtą (48:55), o vėliau ir persvėrė rezultatą, laimėdami atkarpą 22:4 – 61:59.
Lemiamame ketvirtyje abi komandos kovėsi taškas į tašką, o likus 29 sekundėms palangiškiai pirmavo vieno metimo persvara (85:82). Tačiau paskutinę vinį iš toli įkalė Paulius Danisevičius, kuris palaidojo vilkaviškiečių šansus grįžti (88:82).
„Olimpo“ legionierius Jordanas Gloveris per 25 minutes sumetė 17 taškų (5/6 dvit., 1/1 trit., 4/4 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 23 naudingumo balus.
Už jį rezultatyviau komandoje žaidė Danisevičius ir Matas Narvilas, pelnę po 20 taškų. Danisevičius taip pat įsirašė 7 rezultatyvius perdavimus.
Vilkaviškio komandos puolėjo Theodore’as Gadsdeno sąskaitoje per 36 minutes buvo 23 taškai (5/9 dvit., 3/4 trit., 4/4 baud.), 7 atšokę kamuoliai bei 22 naudingumo balai.
„Olimpas“: Paulius Danisevičius (5/10 dvit., 2/5 trit., 7 rez. perd.) ir Matas Narvilas (5/10 dvit., 2/2 trit.) po 20, Jordanas Gloveris 17 (5/6 dvit., 5 atk. kam.), Ernestas Bružas 14 (4/7 trit.), Mindaugas Stašys 12 (5/5 baud.).
„Perlas Go“: Theodore’as Gadsdenas 23 (5/9 dvit., 3/4 trit., 7 atk. kam.), Titas Pažarauskas 16 (4/8 dvit., 5/6 baud., 4 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 12 (2/6 trit.), Gabrielis Quillanas 9 (5 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Žygimantas Skučas (8 atk. kam., 3 per. kam.) ir Mantvydas Žukauskas (6 rez. perd.) po 8.