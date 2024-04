Baklažanai plačiai naudojami Viduržemio jūros, Artimųjų Rytų ir Azijos šalių virtuvėse, tačiau dėl savo universalumo ir sveikatai palankių savybių jie išpopuliarėjo ir kitose pasaulio šalyse.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė kviečia nepamiršti daržovių prasidėjus grilinimo sezonui: būtent baklažanas patiekalams suteiks ne tik papildomo skonio, bet ir vitamino K, C, kalio bei mangano. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad baklažaną griliaus patiekalams galima paruošti išties įvairiai: nuo iešmelių, suktinukų iki daržovės kepsnelių ir kubelių, skirtų garnyrui.

Skonius saugantis lobynas ir maistinių medžiagų šaltinis

Baklažanai yra išties universali daržovė, kurią galima ruošti įvairiais būdais: kepti ant grotelių, skrudinti, troškinti, virti. Taip pat dėl gebėjimo sugerti kitus skonius ir prieskonius jis yra mėgstamas ingredientas įvairiose pasaulio virtuvėse – nuo Viduržemio jūros regiono ir Artimųjų Rytų patiekalų iki Azijos ir Italijos receptų.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad baklažaną turėtume vartoti dažniau ir tokiu būdu paįvairinti bendrą suvalgomų daržovių racioną: taip turėsime galimybę pasotinti savo organizmą svarbiais vitaminais ir mineralais, neviršydami kalorijų normos, mat tai – mažo kaloringumo maisto produktas.

„Baklažanai yra mažai kaloringa daržovė, kurios pagrindą sudaro angliavandeniai ir skaidulos. 100 g baklažanų porcijoje yra maždaug 6 g angliavandenių, 3 g skaidulinių medžiagų ir tik 25 kcal. Dėl to jie yra puikus pasirinkimas tiems, kurie stebi suvartojamų kalorijų kiekį arba nori į savo racioną įtraukti daugiau skaidulinių medžiagų turinčių maisto produktų. Be to, juose esantis vitaminas K būtinas kraujo krešėjimui ir kaulų sveikatai, o vitaminas C veikia kaip antioksidantas ir palaiko imuninės sistemos veiklą”, – vardija dr. E. Gavelienė.

Ji priduria, kad be vitaminų, baklažanuose galima rasti mineralų – kalio ir mangano: pirmasis padeda reguliuoti kraujospūdį ir skysčių pusiausvyrą, o pastarasis svarbus medžiagų apykaitai ir kaulų sveikatai.

Nuo ligų sergėjantys antioksidantai ir virškinimo pagalbininkės – skaidulos

Gydytoja dietologė taip pat atkreipia dėmesį, kad baklažanuose gausu įvairių antioksidacinių junginių: fenolių, antocianinų, kurie ne tik suteikia baklažanui jo tamsiai violetinę spalvą, bet ir yra naudingi apsaugant organizmą nuo tam tikrų ligų.

„Šie antioksidantai padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų daromos žalos, kuri gali sukelti lėtines ligas, pavyzdžiui, vėžį, neurodegeneracinius sutrikimus ir širdies ligas. Be to, šioje daržovėje yra gausu skaidulų, kurios svarbios virškinimo sistemos sveikatai. Dėl jų mūsų žarnynas gali turėti sveiką mikrobiomą. Dar šios medžiagos lemia cukraus kiekį kraujyje: jį gali padėti reguliuoti, mažinti cholesterolio kiekį ir prisidėti prie sotumo ir pilnumo jausmo”, – teigia dr. E. Gavelienė.

Išsirinkite mėgstamiausią būdą paruošti baklažanus grilyje

Dažnas linkęs ignoruoti tuos maisto produktus, iš kurių sunku sugalvoti, ką paruošti. Vis dėlto, baklažanas neturėtų patekti į šią kategoriją, mat vien lauko kepsninės pagalba juos galima paruošti bent penkiais skirtingais būdais. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad grilintas baklažanas dažnai užburia net ir didžiausius kulinarijos skeptikus: kepimas ant grotelių atskleidžia natūralų daržovės skonį, kartu išgaunant dūmo aromatą, kuris neabejotinai patinka kiekvieno gomuriui.

„Norėdami skaniai iškepti baklažanų griežinėlius, pirmiausia supjaustykite juos 1,5 cm storio griežinėliais arba išilgai, patepkite alyvuogių aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir norimomis žolelėmis ar prieskoniais. Kepkite ant vidutinės kaitros, kol daržovė suminkštės ir lengvai apanglės, vieną kartą apverskite ir patiekite kaip garnyrą arba kaip gardų pagrindą ant grotelių keptai mėsai ar sūriams”, – apie pirmąjį grilinimo būdą pasakoja O. Suchočeva.

Ekspertė taip pat sako, kad baklažanų iešmeliai – ne ką mažiau skanus būdas gardžiuotis griliaus patiekalais: tereikia supjaustyti daržovę kubeliais ir suverti ant iešmelių kartu su kitomis daržovėmis, pavyzdžiui, paprikomis, vyšniniais pomidorais ir raudonaisiais svogūnais. Viską teliks apšlakstyti alyvuogių aliejumi, pagardinti druska, pipirais, žolelėmis ir iškepti ant vidutinės kaitros ugnies.

„Be to, neapsiriksite išmėginę vegetariškų baklažanų kepsnelių: supjaustykite juos išilgai storais, maždaug 1 cm storio „kepsniais”, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir paprieskoniuokite. Juos kepkite ant vidutinio stiprumo ugnies. Neabejotinai verta dar išmėginti baklažanų suktinukus: supjaustykite daržovę plonomis juostelėmis, kepkite ant grotelių, kol suminkštės, o prieš susukdami juos į ritinėlius, įdarykite rikotos sūrio, žolelių ir prieskonių mišiniu“, – pasakoja prekybos tinklo ekspertė ir primena, kad taip pat verta nepamiršti grilintų baklažanų, ruošiant šiltojo sezono salotas: tereikės iškepti jų griežinėlius arba kubelius kartu su paprikomis, cukinijomis ir raudonaisiais svogūnais ir vėliau sumaišyti kartu su pasirinktomis kruopomis, pavyzdžiui, kvinoja ar bulguru.

Šie vegetariški burgeriai galimai nurungs griliaus patiekalų viršūnėje karaliaujančius mėsinius: ypatingo skonio suteiks baklažanas ir balzaminis actas.

RECEPTAS

Baklažanų burgeriai

Burgeriams reikės:

60 g miltų – kvietiniai miltai „Malsena”, 550 D;

1 vnt. kiaušinio – kiaušiniai Rimi Smart“, A klasė, M vidutiniai;

80 ml pieno – pienas „Rimi Smart”, 2,5 %

240 g polentos;

1 vnt. didelio baklažano, supjaustyto į 8 skilteles;

30 ml alyvuogių aliejaus;

240 ml pomidorų tyrės – pomidorų tyrė „Passata Rimi” ;

2 v. š. šviežio baziliko, susmulkinto;

1 vnt. česnako skiltelės, susmulkintos;

60 g tarkuotos mocarelos – sūris „Rimi Mozzarella”, 45 % rieb.;

Čiabatos riekelės, paskrudintos;

40 g gražgarsčių;

15 ml balzaminio acto – modenos balzaminis actas „Rimi”.

Gaminimo eiga:

Į didelę lėkštę suberkite miltus. Sekliame dubenyje suplakite kiaušinį ir pieną. Į dubenį sudėkite polentą. Apvoliokite baklažanus miltuose, panardinkite juos į kiaušinių mišinį, tada apvoliokite polentoje. Perkelkite į lėkštę.

Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų ant vidutinio stiprumo ugnies. Baklažanus kepkite po 2–3 min. iš kiekvienos pusės. Perkelkite į lėkštę, išklotą popieriniu rankšluosčiu.

Įkaitinkite kepsninę ant didelio kaitrumo ugnies. Nedideliame dubenėlyje sumaišykite pomidorų tyrę, bazilikus ir česnakus. Pagardinkite druska ir pipirais. Sudėkite baklažanus ant grotelių. Ant viršaus užpilkite pomidorų tyrės mišinį. Pabarstykite mocarela. Kepkite 2–3 min. arba kol pomidotų tyrės mišinys įkais, o mocarela pasidarys auksinė.

Ant paskrudintos čiabatos viršaus uždėkite gražgarsčių. Apšlakstykite balzaminiu actu. Ant kiekvienos riekės uždėkite po 2 baklažanų paplotėlius. Patiekite.

Skanaus!