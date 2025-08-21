Dvyliktą kartą į miestą sugrįžta vasaros muzikos festivalis „Marijampolė Music Park“, kuris šiemet klausytojus pakvies į net aštuonis ypatingus koncertus. Festivalio tema – vienas skambėjimas – kviečia patirti muziką taip, kaip ji susilieja į bendrą, viską apimantį garsą.
Šie metai ypatingi ne tik koncertais – jau trečius metus iš eilės festivalį lydės ir meniniai atradimai. Rugpjūčio 21-ąją, festivalio atidarymo dieną, „Spindulio“ kino teatro fojė savo kūrybos parodą „Barbora Radvilaitė: didinga ir trapi“ pristatys dailininkė Kristina Norvilaitė-Geniušienė.
Visa Marijampolė – nuo jau pamėgtų Poezijos ir Vytauto Didžiojo parkų, dramos teatro ir kultūros centro, Evangelikų liuteronų bažnyčios iki netikėtų erdvių, geležinkelio stoties perono ir naujai atrasto Gedimino pasažo,– taps festivalio scena. Muzika pripildys kiekvieną kampelį, suteikdama jam ypatingo žavesio.
Pirmasis koncertas, dedikuotas širdies muzikai, vyks Poezijos parke jau šį ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d. Parke suskambėsianti muzika taps jautriu festivalio atidarymu ir pakvies visus pasinerti į vasaros stebuklą, kurį kuria garsai, erdvės ir žmonės.
Kviečiame apsilankyti – leiskite muzikai uždegti širdį ir paversti Marijampolę vienu dideliu skambančiu parku.