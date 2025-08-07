Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje į iškilmingą šventę susirinko Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenė – į tolesnį gyvenimo kelią palydėta 16-oji abiturientų laida.
Šių metų abiturientai džiugina ne tik brandumu, bet ir puikiais akademiniais pasiekimais – iš viso per valstybinę brandos egzaminų sesiją gimnazijoje pelnyti net 27 šimtukai.
Abiturientus sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, vicemerė Daiva Riklienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydrė Žilinskienė.
„Atsisveikinate su mokykla, tačiau kartu – atsiveria durys į plačią ateitį. Tegul visos per dvylika metų sukauptos žinios, patirtys ir vertybės tampa tvirtu pagrindu jūsų sprendimams, drąsiems žingsniams ir dideliems pasiekimams“, – linkėjo Savivaldybės meras.
Su gražia ir prasminga jaunystės švente abiturientus taip pat sveikino Vilkaviškio dekanas Virginijus Gražulevičius, „Aušros“ gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas bei kiti garbūs svečiai, mokytojai ir tėvai.
Šventės metu Savivaldybės meras, remdamasis Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašu, įteikė piniginius čekius aukščiausius balus egzaminuose gavusiems abiturientams ir juos paruošusioms mokytojoms.
Aukščiausių įvertinimų (100 balų) sulaukę mokiniai pagal egzaminų dalykus:
Užsienio kalba (anglų):
- Lėja Bendoraitytė, Gytė Čibirkaitė, Ainė De Donato, Augustas Galinaitis, Gustė Jasulaitytė, Klaudija Mikulytė (mokytoja Daiva Čėsnienė),
- Meda Geibaitytė (mokytoja Laimutė Belevičienė),
- Marta Janavičiūtė, Haroldas Mockevičius, Šarūnas Navickas, Aistė Skripkiūnaitė, Smiltė Skripkiūnaitė (mokytoja Eglė Burbienė),
- Gabrielė Tamošaitytė, Justas Žiurinskas (mokytoja Andžela Grikietienė)
Matematika:
- Augustas Galinaitis, Medardas Kalvaitis, Stepas Medelis, Grantas Zufarovas (mokytoja Virginija Bartkuvienė),
- Šarūnas Navickas (mokytoja Sonata Saukienė)
Informatika:
- Arnas Buckiūnas (mokytoja Rima Pėčelienė),
- Augustas Galinaitis (mokytoja Inga Kaminskienė)
Geografija:
- Haroldas Mockevičius, Tadas Simanauskas (mokytoja Vilma Rekašienė),
- Šarūnas Navickas (mokytoja Odeta Smelstorienė)
Istorija:
- Ainė Neiberkaitė, Ieva Ožalaitė (mokytoja Virginija Pačkauskaitė-Venckūnienė)
Fizika:
- Dovas Meškauskas (mokytoja Neringa Bartelienė)
Mieli abiturientai, linkime, kad šis ypatingas etapas būtų tik graži pradžia. Tegul jūsų svajonės būna didelės, tikslai – aiškūs, o kelias – kupinas ryžto, prasmės ir sėkmės!