Vilkaviškio „Perlas Go“ (2-0) užtikrintai įsirašė antrąją pergalę „URBO-NKL“, kai namie 86:70 (21:30, 18:15, 28:10, 19:15) nugalėjo Vilniaus „Rytą-2“ (1-1).
Šeimininkai po dviejų kėlinių atsiliko 39:45, bet po ilgosios pertraukos išėjo su kita energija.
Šarūno Zablockio treniruojami vyrai pataikė 4 tritaškius, surengė spurtą 26:6 ir po dviejų Skučo dvitaškių paeiliui atsiplėšė į priekį 14 taškų pranašumu – 65:51. Vėliau „Ryto“ dubleriams užsikabinti nebepavyko.
Nugalėtojų komandai Theodore’as Kiethas Gadsdenas per 34 minutes pelnė 18 taškų (6/9 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 23 naudingumo balus.
Rezultatyviausias buvo Justinas Ramanauskas, per 32 minutes sumetęs 21 tašką (6/13 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), puolimą puikiai pagyvino ir Jorellas Ty Saterfieldas, pataikęs 5 tritaškius iš 11 ir pridėjęs 19 taškų.
Ilgametis LKL žaidėjas Žygimantas Skučas šįsyk per 18 minučių surinko 4 taškus (2/2 dvit., 0/1 trit.), 7 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą, 2 blokus, 4 klaidas bei 9 naudingumo balus.
Pirmajame sezono mače puolėjas pasižymėjo 12 taškų ir 5 atkovotų kamuolių statistika, o „Perlo“ komanda 22 taškų persvara sutriuškino Ukmergės „Steką“.
Vilniaus ekipoje išsiskyrė Danielius Kasparas, kurio sąskaitoje per 18 minučių buvo 11 taškų (2/3 dvit., 7/8 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 18 efektyvumo balų.
Ignas Urbonas pralaimėjusiems įmetė 17 taškų ir sugriebė 6 kamuolius, tačiau statistikos eilutės nepuošė 6 klaidos.
Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitikime padarė 21 klaidą ir krepšį iš žaidimo atakavo 39 proc. tikslumu (20/39 dvit., 3/20 trit.).
„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 21 (6/13 dvit., 2/3 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 19 (5/11 trit.), Theodore’as Kiethas Gadsdenas 18 (6/9 dvit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 11 (4/5 dvit., 1/5 trit.), Vytautas Meištas 7 (8 atk. kam.).
„Rytas-2“: Ignas Urbonas 17 (6/11 dvit., 5/5 baud., 6 atk. kam., 6 kld.), Danielius Kasparas 11 (7/8 baud., 6 atk. kam.), Gabrielius Jokubauskas 10 (3/10 dvit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 4 kld.), Mantas Liutkevičius (4 rez. perd.), Gabrielius Bubnys (1/5 trit.) ir Adomas Pocius po 7.