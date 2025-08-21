Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerės Daivos Riklienės ir gižietės gidės Onos Maksvytienės iniciatyva trečiadienį Savivaldybėje vyko susirinkimas dėl galimybės Vilkaviškio kraštui tapti Piligriminio pažintinio kelio „Camino Lituano“ dalimi.
Šiuo metu pagrindinis „Camino Lituano“ kelias nuo Latvijos Lietuvą skrodžia beveik per vidurį. Tačiau prie kelio jungiasi Žemaitijos ir Šiaurės Rytų Aukštaitijos atšakos. Svarstoma, kad į pagrindinį kelią galėtų įsilieti ir Sūduvos krašte. Piligriminis takas vingiuotų per Šakių, Vilkaviškio ir Kalvarijos rajonų savivaldybes.
„Vilkaviškio kraštui tai puiki galimybė atsiverti platesniam pasauliui. Mūsų rajonas išsiskiria turtinga istorija, stipriomis bendruomenėmis ir svetingais žmonėmis – visa tai galėtų tapti neatsiejama piligriminės patirties dalimi“, – kultūrologine ir sociologine nauda Vilkaviškio kraštui tapti „Camino Lituano“ dalimi neabejoja D. Riklienė.
O. Maksvytienė pažymėjo, kad pagrindiniu piligriminiu taku per Lietuvą kasmet praeina apie 10 tūkst. žmonių, o piligriminių kelionių pikas – balandžio-spalio mėnesiai.
Susitikime dalyvavę Vilkaviškio r. seniūnijų, bendruomenių, įstaigų ir organizacijų atstovai pritarė iniciatyvai tikslinti bei aprašyti Vilkaviškio krašto maršrutą, kuris šiai dienai prasideda nuo Kudirkos Naumiesčio, senkeliu eina į paširvintį, pro Šūklių mišką, Drebulinę, Biliūnus, Alvitą, Vilkaviškio miestą, Opšrūtus, Paežerius, Gižus, Keturvalakius, Degučius, Daukšaičių ąžuolą, Budavonės mišką, Bartninkus, Jono Basanavičiaus gimtinę, Svirkalnį, Gražiškius ir tęsiasi Kalvarijos savivaldybėje.
Keliu einantys piligrimai aplanko bažnyčias, koplyčias, šventvietes, piliakalnius, pažintinius takus, apžvalgos bokštus, archeologijos, gamtos paminklus, muziejus, dvarus, istorinio ir kultūrinio paveldo vietas. Jiems reikalingi kontaktai nakvynei.
Kviečiama siūlyti lankytinus objektus, apgyvendinimo, maitinimo galimybes, amatininkus, tautodailininkus, bendruomenių atstovus, kurie savo gaminiais galėtų būti įdomūs piligrimams.
Informacijos laukiama iki rugsėjo 1 d. el. p. [email protected]