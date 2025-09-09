Pirmadienį VšĮ Vilkaviškio ligoninė oficialiai pristatė naujai įsigytą 128 sluoksnių kompiuterinės tomografijos aparatą „Revolution Maxima“. Simboliniu raudonos juostelės perkirpimu pažymėta šio modernios diagnostikos įrenginio veiklos pradžia.
Oficialiame pristatyme dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka ir vicemerė Daiva Riklienė, LR Seimo narys Juozas Olekas, įrangą montavusios įmonės atstovas bei ligoninės kolektyvas.
Prie įrangos įsigijimo prisidėjo ir Vilkaviškio rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su ligonine, kad ilgai laukta ir labai reikalinga technika pasiektų mūsų kraštą.
„Svarbiausia, kad šis modernus tomografas tarnautų mūsų krašto žmonėms. Džiugu, kad ligoninėje turime ne tik naujausią aparatą, bet ir profesionalius gydytojus, kurie užtikrins kokybišką pagalbą pacientams,“ – kalbėjo meras Algirdas Neiberka.
Ligoninės vadovas Linas Blažaitis džiaugėsi, kad pacientai nuo šiol galės gauti dar geresnes paslaugas: „Šis aparatas leis greičiau ir tiksliau nustatyti ligas, padės priimti tinkamus sprendimus gydant, suteiks mūsų medikams dar daugiau galimybių padėti kiekvienam pacientui. Tai – žingsnis į priekį ne tik technologijų, bet ir visos mūsų bendruomenės gerovės srityje.“
Radiologijos skyriaus vedėja Diana Barčaitienė pabrėžė, jog su naujuoju aparatu dirbs patyrusi ir profesionali komanda. Tyrimus atliks: gyd. Kristina Žvinienė, gyd. Konstantinas Afanasenka, gyd. Jūratė Jurkonienė, gyd. Asta Sakalavičienė, gyd. Jonas Žilinskas, gyd. Kęstutis Planutis, gyd. Agnė Banišauskaitė ir gyd. Saulius Jesmanas.
Naujasis tomografas apsaugotas nuo elektros svyravimų ar trikdžių, nes įdiegtas nepertraukiamas maitinimo šaltinis. Įranga gali atlikti itin detalius pjūvius, o integruotas dirbtinis intelektas užtikrina dar tikslesnius tyrimų rezultatus.
Siekiant, kad pacientai jaustųsi ramiau, kabinete lubose įrengtos specialios šviesos panelės su dangaus ir medžių šakų vaizdu. Tokia detalė padeda sukurti malonesnę atmosferą ir sumažinti įtampą atliekant tyrimus.
Naujasis kompiuterinės tomografijos aparatas jau pradėjo darbą. Vilkaviškio ligoninė kviečia pacientus registruotis visų sričių kompiuteriniams tomografiniams tyrimams.