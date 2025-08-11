Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje sekmadienį paskutines mišias šioje parapijoje aukojo kunigas Deividas Baumila. Vilkaviškio vyskupo dekretu kunigas iš vikaro pareigų pereina dirbti trejų parapijų klebonu Šakių dekanate.
A. Baumila tarnystę Dievui pradėjo būtent Vilkaviškyje. Kunigas nuolat dalyvaudavo kraujo donorystės akcijose ir savo pavyzdžiu stengėsi įkvėpti parapijiečius.
Mišiose dalyvavę Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir vicemerė Daiva Riklienė dėkojo D. Baumilai už 12 metų nuoširdaus, pasiaukojančio ir bendruomenę telkiančio darbo parapijoje.
„Jūsų šiluma, išmintis ir tikėjimu grįstas žodis įkvėpė daugelį, o ištikima tarnystė žmonėms paliko gilų pėdsaką bažnyčios ir visos mūsų bendruomenės gyvenime. Buvote ne tik dvasinis vedlys, bet ir žmogus, kuris visuomet rasdavo laiko išklausyti, padrąsinti, būti šalia“, – kalbėjo Savivaldybės vadovas.
Dieviškosios palaimos naujame etape taip pat linkėjo Vilkaviškio dekanato šeimos centras ir bažnyčios choro nariai.