Tokios tolimos Erasmus+ kelionės, į kurią išsiruošė keturi Vilkaviškio pradinės mokyklos mokiniai ir dvi mokytojos, rajono istorijoje dar nebuvo.

Išvykta į La Palmą, Ispanijai priklausančią salą Kanarų salyne, Atlanto vandenyne prie Afrikos krantų, kur pačioje jos sostinėje Santa Krus de la Palma ir įsikūrusi mūsų partnerių pradinė mokykla – CEIP Anselmo Perez de Brito.

Kvapą gniaužiantis kraštovaizdis, šėlstančio vandenyno bangos, kalnai debesų guoliuose ir juodas rupus pakrantės smėlis. Na ir, žinoma, nuolat besišypsantys šeimininkų veidai, greitakalbe beriami ispaniški žodžiai ir begalinis vaišingumas.

Projektinė „Maths is fine with the digital style“ viešnagė išties buvo nepakartojama – veiklų turėta pakankamai.

Mokiniai mokėsi, mokytojai vedė integruotas anglų kalbos-matematikos pamokas, vykta į orientacinį žygį su kompasu po Caldera de Taburiente nacionalinį parką drauge sprendžiant matematines mįsles.

Lankytas Cumbre Vieja ugnikalnis, kurio išsiveržimas sudrebino La Palma salą praeitų metų rudenį ir stebėta susiformavusi lavos delta – „fajana“, kuri dabar užima beveik 500 metrų pakrantės ruožą, siekia 30 metrų aukštį ir užima 27.7 hektaro plotą, kuris prilygsta beveik 28 futbolo aikštėms.

O kur dar „Los Tilos“ gamtos rezervatas salos šiaurės rytų dalyje, kuris primena priešistorinį mišką, kur gali rasti laurų, milžiniškų paparčių, nuostabų krioklį ir kalnų šaltinį. Viena diena praleista ir Atlanto vandenyno pakrantėje, kur mokiniams buvo surengtos Kanarų saloms būdingų sporto šakų varžybos, o po to ir smagios grumtynės su šiltomis ir sūriomis vandenyno bangomis.

Savaitė praėjo kaip viena diena. Kupini įspūdžių ir su „glėbiu“ namų darbų grįžome į Vilkaviškį.

Atliksime užduotis ir ruošimės kitoms projektinėms išvykoms.