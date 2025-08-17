Rugpjūčio 15 d. apie 07.40 val. Marijampolės apskr. VPK pareigūnai pastebėjo, kad Vilkaviškio r. sav., Augalų k., Kapų g., apgadinęs kapinių tvorą ir ženklą, į griovį nuvažiavo ir apsivertė automobilis „OPEL ASTRA”.
Automobilį vairavo teisę vairuoti transporto priemones praradusi neblaivi (2,75 prom.) moteris (gim. 1986 m.), kartu automobilyje buvo neblaivi (3,48 prom.) moteris (gim. 1995 m.).
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281-1 str. 1 d.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK