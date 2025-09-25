Vilkaviškio rajono savivaldybė kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) Pasaulinės gyvūnijos dienos proga organizuoja socialinę akciją – gyvūnų augintinių (šunų, kačių ir šeškų) nemokamą ženklinimą ir registravimą.
Savivaldybė nupirks mikroschemas, ženklinimą atliks LSMU apmokyti studentai, o VMVT pateiks reikalingas technines priemones.
Akcijos vietos ir laikas:
- Spalio 4 d. 10–16 val. Klausučiuose (Klausučių g. 20), tel.: 0 342 66027
- Spalio 11 d. 10–16 val. Pilviškiuose (Stoties g., Jovarų aikštės aikštelėje) tel.: 0 342 66038.
Nuo 2021 m. gegužės 1 d. Lietuvoje įsigaliojo privalomas gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų – ženklinimas mikroschemomis ir jų registravimas Gyvūnų augintinių registre. Už katės, šuns ar šeško paženklinimą mikroschema ir įregistravimą atsako jų laikytojas ar savininkas. Katės, šunys ir šeškai turi būti paženklinti per 4 mėnesius nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam savininkui. Įprastai ši paslauga veterinarijos klinikose kainuoja nuo 15 iki 40 Eur.
Primename, kad asmenims, nesilaikantiems gyvūnų laikytojų pareigų, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį (bauda nuo 30 iki 230 Eur).
Gyvūno ženklinimas mikroschema – greita ir neskausminga procedūra, kurios metu mikroschema įterpiama gyvūnui po oda tarp menčių. Poodine mikroschema gyvūnui suteikiamas individualus numeris, pagal kurį Gyvūnų augintinių registre įrašoma informacija apie augintinį ir jo savininką (gyvūno lytis, veislė, amžius, savininko vardas, pavardė, telefono numeris, adresas).
Šie duomenys yra labai svarbūs – radus pasimetusį gyvūną, galima greitai nustatyti jo tapatybę ir grąžinti augintinį šeimininkui. Užtenka gyvūną pristatyti pas artimiausią veterinarą, kuris nuskenuos mikroschemą. Taip augintinis grįžta į savo namus, o neatsiduria prieglaudoje.
Kviečiame visus rajono gyvūnų laikytojus ir savininkus pasinaudoti šia galimybe: registruokitės nurodytose seniūnijose ir atvykite į akcijos vietą kartu su savo augintiniu.