Rugsėjo 23-iąją minėta Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Tai diena, kai prisimename tragišką mūsų tautos istorijos puslapį – Holokaustą, nusinešusį tūkstančius gyvybių ir sunaikinusį ištisas bendruomenes.
Vilkaviškio kraštas, kaip ir visa Lietuva, turėjo gausią ir gyvybingą žydų bendruomenę, kuri kūrė, dirbo ir ženkliai prisidėjo prie rajono kultūros, švietimo, verslo bei visuomeninio gyvenimo.
Pagerbiant Holokausto aukų atminimą, buvo aplankytos įvairios Vilkaviškio rajono vietos, susijusios su šia tragedija. Jose uždegtos atminimo žvakutės, padėti akmenėliai, tylos minute pagerbtos nekaltos aukos.
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė