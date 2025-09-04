Šiuo metu Vilkaviškio rajone pradėtas rengti 2026–2030 metų mokyklų tinklo pertvarkos planas. Jo tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo to, kurioje mokykloje mokosi, turėtų vienodas ugdymosi galimybes.
Apie esamą situaciją, iššūkius ir planuojamus pokyčius kalbamės su Savivaldybės vicemere Daiva Rikliene.
– Pastaraisiais metais girdime, kad rajone mažėja mokinių skaičius. Kokia situacija dabar?
Taip, ši tendencija matoma visoje Lietuvoje. Per pastaruosius penkerius metus mūsų rajone mokinių sumažėjo daugiau kaip pusę tūkstančio, o vien šiemet rugsėjį – dar 134. Skaičiai atrodo sausi, tačiau už jų slypi paprasta realybė – mažėjantis gimstamumas.
Tai rimtas iššūkis švietimo sistemai, nes turime užtikrinti, kad ir mažėjant vaikų skaičiui kiekvienas gautų vienodai kokybišką ugdymą.
– Ar dėl to gali būti uždaromos mokyklos?
Ne, apie uždarymą nekalbame. Mokiniai ir toliau mokysis savo miesteliuose. Pokyčiai palies tik administravimą – vienas vadovas galėtų vadovauti kelioms mokykloms.
Tai leistų mažiau lėšų skirti biurokratijai ir daugiau ugdymo kokybei, priemonėms bei vaikų poreikiams. Tokia sistema jau pasiteisino – sėkmingai veikia Kazimiero Baršausko mokykla daugiafunkcis centras.
– Su kokiais sunkumais susiduria mažesnės mokyklos?
Pirmiausia, labai sudėtinga suformuoti pilnas klases – kartais pritrūksta aštuonių mokinių, kad klasė galėtų funkcionuoti, o 11-oje klasėje nesurenkamas privalomas 21 mokinys.
Antra, mažesnės mokyklos negali dalyvauti Švietimo ministerijos projektuose, nes jose mokosi mažiau nei 200 vaikų. Tai reiškia, kad šių mokyklų mokiniai susiduria su nevienodomis sąlygomis – jie ne visada gauna tas pačias priemones ir technologijas kaip didesnių mokyklų vaikai.
Trečia, esant mažam mokinių komplektų skaičiui, mokytojams sunku užsitikrinti stabilų darbo krūvį – dažnai tenka dirbti keliose įstaigose, kasdien važinėti į darbą ir iš darbo daugiau kaip 25 km.
Be to, daugėja vaikų, kuriems reikia specialistų pagalbos – mokytojo padėjėjų, logopedų, specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų ar surdopedagogų. Tam būtinos papildomos lėšos.
Galiausiai turime užtikrinti, kad visos mokyklos atitiktų higienos normas ir būtų saugios, pritaikytos ir tiems mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ir tiems, kurie turi negalią.
– Kokie sprendimai planuojami, kad būtų išlaikytos lygios galimybės visiems mokiniams?
Šiuo metu rengiamas naujas 2026–2030 metų tinklo planas. Jo esmė – užtikrinti, kad visi rajono mokyklose besimokantys vaikai turėtų vienodas ugdymo sąlygas ir pagalbos galimybes: logopedo pagalbą, mokytojo padėjėją, šiuolaikines priemones ar kompiuterius. Nenorime, kad mažos mokyklos liktų nuskriaustos dėl mažo mokinių skaičiaus.
Šiuo metu vyksta plano inicijavimo stadija. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius atlieka visų rajono mokyklų analizę: vertinami demografiniai, socialiniai, ekonominiai aspektai, mokinių ugdymosi poreikiai, ugdymo kokybė, mokytojų darbo krūviai, pastatų būklė ir mokinių pavėžėjimo galimybės.
Įvertinus šiuos duomenis, bus organizuojami gyvi susitikimai su švietimo bendruomenėmis jų atstovaujamose įstaigose, kad būtų rasti geriausi sprendimai dėl tinklo pokyčių ir pateikti argumentuoti pasiūlymai.
– Kas įtraukti į šio plano rengimą?
Veikia 18 asmenų darbo grupė – joje yra tarybos narių, švietimo specialistų, mokyklų vadovų. Tačiau labai svarbu, kad į procesą bus įtrauktos ir bendruomenės.
Vyks susitikimai, diskusijos, kur visi – mokytojai, tėvai, mokiniai – galės išsakyti savo nuomonę. Tai nėra sprendimas „iš viršaus“. Tai bendras sprendimas. Norime, kad žmonės būtų proceso dalimi, bet kartu ir įsiklausytų į tai, dėl ko reikalingi pokyčiai tinkle.
– Ką norėtumėte pasakyti tėvams ir mokiniams, kurie nerimauja?
Norėčiau pasakyti labai aiškiai – nė vienas vaikas neliks be mokyklos. Mūsų tikslas – ne uždaryti, o sustiprinti mokyklas, kad jos būtų šiuolaikiškos, patrauklios ir užtikrintų kokybišką ugdymą. Pasikartosiu, pokyčiai lauktų tik mokyklų administravime.
Suprantu žmonių nerimą, bet mūsų siekis paprastas – kad kiekvienas vaikas Vilkaviškio rajone turėtų geriausias sąlygas mokytis ir augti.