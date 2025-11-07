Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo dviejuose tarptautiniuose projektuose, kurių dėka galėjo susipažinti su Norvegijos ir Belgijos bibliotekomis, jų teikiamomis paslaugomis bei pristatyti savo veiklas.
Lietuvos Nacionalinė biblioteka, įgyvendindama bibliotekų specialistų profesinių stažuočių programą, vykdė projektą „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“ ir pakvietė teikti paraišką bei dalyvauti stažuotės į Olesiundą (Norvegija) programoje. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inesa Mažeikienė lankėsi Olesiundo viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose: Skogje bei Moa bibliotekose. Lankytos bibliotekos turi turtingas knygų, stalo žaidimų, filmų ir kitų dokumentų kolekcijas.
Bibliotekos yra atviros visiems: skaitantiems knygas ir laikraščius, ieškantiems įvairios informacijos, prieigos prie interneto, atvykstantiems į susitikimus su rašytojais bei bendraminčiais. Susitikimo su Olesiundo bibliotekos darbuotojais metu stažuotės dalyvės pasidalijo savo darbo patirtimi, buvo pristatyta ir Vilkaviškio viešosios bibliotekos veikla. Maloni staigmena buvo Skogje bibliotekoje sutikta, jau dešimt metų ten dirbanti profesionali bibliotekininkė lietuvaitė Laura. Ji supažindino su Skogje bibliotekos darbo specifika, vykdomomis veiklomis – glaudžiu bendradarbiavimu su mokyklomis ir vietos bendruomene, savanoryste ir savitarpio pasitikėjimu grįstu darbu.
Kauno apskrities viešoji Ąžuolyno biblioteka įgyvendino „Erasmus+“ mobilumo projektą Belgijoje, kuriame dalyvavo viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė. Stažuotės metu aplankyta Gento miesto „De Krook“ biblioteka bei vienas iš jos filialų (jų yra 14), bei Aalsto miesto „Utopia“ biblioteka. Susitikimų su Belgijos kolegomis metu buvo gilinamasi jų jų teikiamas paslaugas, veiklos kryptis, darbo pobūdį, problemas bei perspektyvas, taip pat, pristatyta Kauno apskrities bibliotekų dalyvavusių mobilumo programoje, veiklos, vykdomi projektai.
Išskirtinis Belgijos bibliotekų bruožas yra tai, kad jos ypatingai skaitmenizuotos, įdiegta daug kompiuterizuotų programų. Bibliotekų vartotojai savarankiškai naudojasi įvairiomis paslaugomis: grąžina knygas ir jas išsiduoda, bibliotekos duomenų bazėje vykdo dokumentų paiešką, užsisako leidinius ar juos rezervuoja. Bibliotekose puikios sąlygos mokytis, ieškoti informacijos, daug kompiuterių klasių, interneto prieigų. Bibliotekose vykdomos įvairios edukacijos, renginiai, susitikimai, veikia klubai, mokomasi kalbų, organizuojama kompiuterinų programų mokymai, plačiai naudojamasi savanorių iniciatyvomis.
Visos Belgijoje ir Norvegijoje aplankytos bibliotekos integruotos bendroje infrastruktūroje su įvairiomis įstaigomis: su verslu („De Krook“ biblioteka), jos filialas su patyrimine mokykla bei administracine integracijos tarnyba, Utopijos biblioteka su menų akademija. Olesiundo viešoji biblioteka yra įsikūrusi bendrame pastate su savivaldybės administracija, Skogje biblioteka – su bendruomenės namais, Moa miestelio biblioteka yra įsikūrusi naujose ir moderniose patalpose didžiuliame prekybos centre. Bibliotekų integravimas į bendrą infrastruktūrą didina jų paslaugų prieinamumą, užtikrina glaudesnį bendradarbiavimą.
Galima daryti išvadą, jog Belgijos ir Norvegijos bibliotekose vykdoma veikla yra artima Lietuvos bibliotekų veiklai, keliame tuos pačius tikslus, vykdome panašius projektus, edukacijas, neišvengiame atitinkamų problemų. Bendra dar ir tai, kad Bibliotekos visur yra traukos centrai, kuriose galima mokytis, tobulėti, praleisti laisvalaikį įvairaus amžiaus grupių ir socialinio statuso lankytojams.
Stažuotėse įgyta patirtis leis patobulinti mūsų bibliotekos teikiamų paslaugų spektrą, įdiegti gerąją patirtį.