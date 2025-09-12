Ketvirtadienį Vilkaviškio rajono savivaldybėje apsilankė #BeActive Europos sporto savaitės atidarymo renginio Vilkaviškyje pagrindinės organizatorės – šokio mokyklos „Šokantys bateliai“ vadovė Vilija Jakubauskė ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vykdančioji direktorė Germantė Bartkutė.
Iniciatyvios moterys Savivaldybės vadovams – merui Algirdui Neiberkai, vicemerei Daivai Riklienei ir Administracijos direktoriui Vitui Gavėnui – ne tik pristatė renginio programą bei veiklas, bet ir pakvietė aktyviai dalyvauti jose.
Tikimasi, kad sporto šventė pritrauks per 1500 dalyvių – nuo pačių mažiausių iki vyresnio amžiaus žmonių. Visą dieną (rugsėjo 19 d.) Vilkaviškio sporto centre vyks aktyvios fizinės veiklos, žaidimai, turnyrai ir įvairios pramogos.
Savivaldybės vadovai pasidžiaugė, kad tokio masto renginys, skirtas #BeActive Europos sporto savaitės atidarymui, vyksta būtent Vilkaviškyje.
V. Jakubauskė ir G. Bartkutė taip pat išreiškė norą, kad jis mūsų mieste būtų organizuojamas ir kitais metais.