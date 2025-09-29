Rugsėjo 27-ąją Lietuvoje paminėta Socialinių darbuotojų diena. Tai žmonės, kurie kiekvieną dieną padeda senjorams, asmenims su negalia, vaikams ar krizę išgyvenančioms šeimoms, teikdami emocinę paramą, pagalbą ir stiprybę.
Penktadienį, profesinės šventės išvakarėse, socialiniai darbuotojai ir socialinį darbą dirbantys specialistai buvo pakviesti į Vilkaviškio kultūros centrą, kur jiems padėkota už kantrybę, atsidavimą bei nelengvą, bet be galo reikalingą darbą.
„Jūsų darbas – tai ne tik profesija, bet ir pašaukimas. Kasdien lydite žmones jų sudėtingiausiuose gyvenimo keliuose, suteikiate jiems vilties, palaikymo ir tikėjimo. Dėkoju už jūsų atsidavimą, nuoširdumą bei kantrybę,“ – sveikindamas socialinius darbuotojus kalbėjo Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
Sveikinimo žodžius taip pat tarė Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė ir Vilkaviškio dekanato dekanas Virginijus Gražulevičius.
Šventės metu Savivaldybės vadovai įteikė padėkos raštus už atsakingą, nuoširdų bei prasmingą darbą socialinėje srityje:
- Laurai Gutauskienei, VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namų vyr. socialinei darbuotojai;
- Virginijai Galianovai, Kybartų socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai;
- Romutei Šulinskienei, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro individualios priežiūros darbuotojai;
- Jurgitai Tamulevičienei, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Paramos šeimai tarnybos socialinei darbuotojai;
- Jolantai Bosienei, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos darbuotojai, vykdančiai asmeninio asistento paslaugas;
- Raimondai Skripkiūnienei, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistei;
- Gitanai Kisielienei, Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistei.
Po oficialiosios dalies visų laukė muzikinė dovana – koncertavo Rosita Čivilytė (vokalas) ir Feliksas Zakrevskis (fortepijonas).