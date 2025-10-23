VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras dalyvauja tarptautiniame projekte „Baltų kelias“ kartu su Šiaulių turizmo informacijos centru ir asociacija „Gołdap bendruomenės fondas“.
Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą, kurios tikslas – stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir puoselėti bendrą baltų kultūros paveldą.
Šiomis dienomis Vilkaviškio rajone vyksta projekto finalinio informacinio turo renginiai. Nuo antradienio čia susirinkę projekto partneriai aptaria projekto eigą, pristato įgyvendintas veiklas ir dalyvauja baltų kultūros tematikos seminaruose.
Trečiadienį prie Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro pristatytas naujas taktilinis baltų genčių žemėlapis, kurio autorius – Lukas Šiupšinskas. Žemėlapis leis praeiviams interaktyviai ir pojūčiais pažinti baltų genčių teritorijas bei jų paveldą.
Pristatyme dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, kuri pasveikino susirinkusius projekto partnerius ir svečius. Vicemerė pasidžiaugė, kad Vilkaviškis tampa vieta, kurioje atsiranda vis daugiau inovatyvių ir įtraukių sprendimų, skatinančių pažinti mūsų krašto paveldą.
Po pristatymo dalyviai susirinko į Turizmo ir verslo informacijos centro salę, kur dalijosi įžvalgomis apie baltų paveldą mūsų krašte, vaišinosi kava ir „Art Glacio“ ledais.
Antroje dienos dalyje projekto dalyviai išvyko į informacinį turą po Lenkiją, kur numatytos pažintinės ir edukacinės veiklos.