Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisija atsiliepė į pilietinės iniciatyvos „Žygis už gyvybę“ organizatorių komandos kvietimą – tapti prasmingo renginio partneriais, pakviečiant moksleivius dalyvauti respublikiniame piešinių konkurse-parodoje tema „AŠ ESU DOVANA!”.
Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami renginio „Žygis už gyvybę 2025“ metu ant scenos Katedros aikštėje 2025 m. spalio 4 d. 15.30 – 17.30 val. Visi piešiniai bus taip pat eksponuojami internetinėje parodoje, adresu gyvybe.lt.
„Žygis už gyvybę“ – kvietimas apmąstyti, kas yra žmogaus gyvybė ir kokią vietą ji užima mūsų sąmonėje, visuomenėje ir sprendimuose. Gyvybės tema yra universali – ji jungia ir tikinčius, ir ne. Tai – žmogiškojo orumo klausimas, apeinantis religinius ar filosofinius įsitikinimus. Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo vystymosi stadijos ar gyvenimo aplinkybių, yra vertingas. Ginti gyvybę reiškia ginti žmogų, ginti šeimą. Tai kvietimas visuomenei atsigręžti į silpnesnius ir labiau pažeidžiamus – tuos, kurių balsas dar negirdimas.
Šis žygis – tai solidarumo ženklas. Pirmiausia su moterimis, kurios pasirenka gimdyti net ir pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Taip pat su vyrais, kurie prisiima atsakomybę ne tik už vaiką, bet ir jo motiną. Solidarumo su šeima, tobuliausia vyro, moters ir vaikų bendrystės išraiška, ženklas. Taip pat – su tais, kurie taip ir neišvydo šio pasaulio šviesos.
Kartu tai kvietimas kurti visuomenę, kurioje nė viena motina nesijaustų palikta viena – nei nėštumo metu, nei augindama vaiką. Tai kvietimas kurti visuomenę, kurioje tėčiai rastų stiprybės ir išminties garbingai eiti atsakingu tėvystės keliu. Tai kvietimas puoselėti pradėtą žmogaus gyvybę, kurti naujas bei gerbti vaikus auginančias šeimas.
Esame dėkingi mokytojams ir mokiniams, kurie susidomėjo šia akcija. Iš viso gauta 15 darbų, iš kurių laureatais tapo:
- Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Meilė Januškonytė IV gimnazijos klasė, mokytoja Dalia Viliušienė
- Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Sofija Pokotylo III gimnazijos klasė, mokytoja Dalia Viliušienė
- Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija Emilija Vasiliauskaitė 7 kl. Mokytoja Vilma Brazauskienė
- Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija Elija Plečkaitytė 8 kl. Mokytoja Vilma Brazauskienė
- Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Tolkachova Marharyta I gimnazijos klasė, mokytoja Dalia Viliušienė
- Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Airida Labutytė IV gimnazijos klasė, mokytoja Dalia Viliušienė
Visi darbai bus siunčiami ir nacionaliniam konkursui.
*Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisija:
- Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė (Komisijos pirmininkė);
- Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro pirmininkas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
- Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (Komisijos sekretorė);
- Mindaugas Bučinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
- Lijana Jančauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;
- Saulenas Aželskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
- Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
- Skirma Švarcienė, Vilkaviškio „Lions“ klubo narė.