Ketvirtadienį Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko mokymai, kuriuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai pristatė aktualią informaciją apie užkrečiamųjų ligų poveikį, plitimą ir apsisaugojimo galimybes.
Daugiausia dėmesio skirta šiuo metu Europoje sparčiai plintančioms paukščių gripo, mėlynojo liežuvio, afrikinio kiaulių maro bei snukio ir kanopų ligoms. Taip pat aptartos įvairios paramos ir kompensacijų galimybės gyvulių augintojams.
Renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė, skyriaus ir seniūnijų specialistai bei rajono ūkininkai.