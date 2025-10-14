Spalio 13 dieną prie miesto sporto centro vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 2025 m. rudens kroso pirmenybės „Mero taurei laimėti”.
Pirmenybėse dalyvavo 130 moksleivių iš 8 rajono bendrojo ugdymo mokyklų. Nugalėtojais ir prizininkais tapo šie mokiniai!
2012 m. gimimo ir jaunesnių vaikų amžiaus grupė (500 metrų bėgimas):
- I vieta Karilė Vitkauskaitė – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
- II vieta Kotryna Roveršteinaitė – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
- III vieta Ieva Bruožytė – Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla
- I vieta Emilis Kroca – Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla
- II vieta Mykolas Aleksas – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
- III vieta Mantvydas Šimanauskas – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
2010 – 2011 m. gimimo jaunučių amžiaus grupė (mergaitės 500 metrų bėgimas, berniukai 1000 metrų bėgimas):
- I vieta Urtė Dubickaitė – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
- II vieta Simona Balašaitė – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
- III vieta Mija Jonavičiūtė – Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla
- I vieta Gedeminas Tamošauskas – Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla
- II vieta Arijus Skrielius – Vilkaviškio raj. Gražiškių gimnazija
- III vieta Gitanas Šėporaitis – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
2008 – 2009 m. gimimo jaunių amžiaus grupė (merginos 1000 metrų bėgimas, vaikinai 1500 metrų bėgimas):
- I vieta Vakarė Baltrušaitytė – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
- II vieta Simona Stankevičiūtė – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
- III vieta Milda Meištaitė – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
- I vieta Raigirdas Jostas – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
- II vieta Lukas Oželas – Vilkaviškio raj. Gražiškių gimnazija
- III vieta Edgaras Šamatauskas – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
2007 m. gimimo ir vyresnių jaunuolių amžiaus grupė (vaikinai 1500 metrų bėgimas):
- I vieta Lukas Miliauskas – Vilkaviškio raj. Gražiškių gimnazija
Pagrindinių mokyklų, progimnazijų ir mokyklų-daugiafunkcių centrų grupėje stipriausia buvo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos komanda, antroji vieta atiteko Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinė mokyklos komandai, o trečiąją vietą iškovojo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija. Gimnazijų grupėje dalyvavo dvi gimnazijos. Stipriausia buvo Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija, antroji vieta atiteko Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijai.
Daugiausiai taškų savo komandoms už pasiektą rezultatą surinko šie mokiniai:
- I vieta Emilis Kroca 14 taškų – Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla
- II vieta Mykolas Aleksa 13 taškų – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
- III vieta Mantvydas Šimanauskas 12 taškų – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
- I vieta Urtė Dubickaitė 16 taškų – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija
- II vieta Simona Balašaitė 15 taškų – Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
- III vieta Karilė Vitkauskaitė 11 taškų – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla