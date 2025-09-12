Vilkaviškio rajono savivaldybėje viešėjo Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jack Twiss Quarles van Ufford. Svečias susitiko su savivaldybės meru Algirdu Neiberka bei dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po miestą, bendravo su kultūros ir verslo atstovais.
„Džiaugiamės galėdami pristatyti mūsų kraštą bei pasidalinti jo kultūros ir istorijos lobynais. Tikiu, kad šis vizitas gali tapti gražiu bendradarbiavimo tiltu tarp Vilkaviškio ir Nyderlandų“, – sakė meras Algirdas Neiberka.
Vizito metu ambasadoriui buvo pristatytas Vilkaviškio kraštas, jo istorija, kultūros paveldas ir bendruomenės iniciatyvos. Svečias ir A. Neiberka taip pat aplankė Švč. M. Marijos Apsilankymo katedrą ir Sonios Gaskel skulptūrą. Ambasadorius turėjo progą išgirsti pasakojimus apie mūsų rajono iškilias asmenybes bei pamatyti bendruomenės ir verslo partnerystės rezultatus.
Vizito pabaigoje ambasadorius dalyvavo vietinių gamintojų produkcijos degustacijoje, kurioje pristatyti „Art Glacio“ ledai ir kiti „Pagaminta Vilkaviškyje“ gaminiai.