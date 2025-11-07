Ketvirtadienį Vilkaviškio sporto centre vyko septintasis verslo forumas „Vilkaviškis – 2025“, subūręs rajono verslininkus, bendruomenių atstovus ir gausybę svečių.
Renginio moderatorė Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė sveikindama dalyvius pabrėžė, kad Vilkaviškio verslas – tai žmonės, drąsiai priimantys iššūkius ir kuriantys pokytį.
„Vilkaviškio verslas – tai žmonės, kurie drįsta kurti, prisitaikyti ir veikti. Šiandien kalbame ne tik apie skaičius ar pelną – kalbame apie ryšius, kūrybiškumą ir gebėjimą augti kartu“, – sakė vicemerė.
Sveikinimo žodį verslo bendruomenei taip pat tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras, pabrėžęs, kad šis renginys jau tapo gražia tradicija, sutelkiančia bendruomenę bendram tikslui – stipresniam ir versliam Vilkaviškiui.
Verslo forumo nepraleido vicemeras Joris Juškauskas bei Administracijos direktorius Vitas Gavėnas.
Renginio dalyviai klausėsi įkvepiančių pranešimų – Domantas Širvinskas pristatė temą „Įtraukiančio turinio formulė: kabliukas + vertė + skatinimas veikti“, o Jurgita Baldyšienė – „Dirbtinis intelektas ir kalbos technologijos: kaip taikyti versle?“.
Po paskaitų Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro vadovas Vitas Girdauskas pristatė Vilkaviškio verslo 2025 m. apžvalgą, kurią vainikavo svarbiausia forumo dalis – verslo apdovanojimų ceremonija.
Šiemet įteikta net 12 nominacijų, įvertinusių kūrybiškumą, atsakomybę, tvarumą ir pasiekimus verslo srityje.
Vilkaviškio rajono savivaldybės įsteigtą nominaciją „Lėtojo turizmo namai“ už lėtojo turizmo puoselėjimą, Montebolą – puikų lėtojo turizmo elementą gavo Šeimos Vilos savininkai Ieva ir Mantas Lipkevičiai. Kita nominacija –„Kaimo skonių meistrai“ – už bendruomeninio verslo įkūrimą ir palaikymą kaime įteikta Matlaukio kaimo bendruomenei.
LR seimo pirmininko J. Olekos įsteigta nominacija „Verslo plėtra į regionus“ atiteko UAB „Ginmika“.
LR seimo nario A. Butkevičiaus nominacija „Kulinarinio paveldo puoselėjimas. Už Simono Zabielos bajorišką ir Jono Vailokaičio tarpukario virtuves“ skirta UAB „Teivida“ Teisutės ir Vido Čiapų kavinei „Pegasas“.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės įsteigta nominacija „Pagaminta Vilkaviškyje“ ne maisto kategorijoje atiteko UAB „EcoCocon“, o maisto kategorijoje skirta (MB Riešutai ir draugai) prekės ženklo MILINUTS įkūrėjams Almai ir Kazimierui Savickams.
Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus nominacija „Darbo vietų kūrimas ir socialinė atsakomybė“ įteikta UAB Vijolinta.
VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro nominacija „Neišsenkančios idėjos“ atiteko UAB „Art Glacio“ kavinei/ledainei, o nominacija „Verslo tvarumas ir originalumas“ skirta UAB „Pilviškių ūkis“.
Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“ už verslo ryžtą apdovanojo MB „MG Invest Group“.
Laikraštis „Suvalkijos kraštas“ nominacija „Kūrybiškumas reklamos srityje“ įvertino UAB „Vilkaviškio Sveikatos namai“.
UAB ,,SDG‘‘ įsteigta nominacija „Dėmesys žmogui ir saugiai darbo aplinkai“ skirta UAB „Vildega“.
Renginio atmosferą praturtino akordeonisto Nerijaus Bakulos muzikiniai pasirodymai, o po iškilmingos ceremonijos dalyviai dalijosi patirtimi, įžvalgomis bei įkvėpimu augti.