Konkurencijos taryba leido Lietuvos pieno gamintojai „Vilkyškių pieninė“ įsigyti pieno perdirbėją „Marijampolės pieno konservai“ (MPK).
„Vilkyškių pieninė” įsigis „Marijampolės pieno konservų“ 100 proc. akcijų paketą ir taip perims vienvaldę įmonės kontrolę.
Įvertinus su sandoriu susijusias aplinkybes, konstatuota, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose, pranešė Konkurencijos taryba.
Anot jos, „Vilkyškių pieninė“ vykdo mažmeninę prekybą per firminę parduotuvę, didmeninę pieno produktų, tarp jų ir šviežių, prekybą Lietuvoje ir kitose valstybėse, superka žaliavinį pieną, teikia buhalterines paslaugas grupės įmonėms, susijusios grupės įmonės gamina ir parduoda šviežius ir kitus pieno produktus, teikia ekologiškų pieno produktų gamybos, taip pat laboratorijos ir transportavimo paslaugas.
Tuo metu „Marijampolės pieno konservai“ superka žaliavinį pieną, gamina pieno produktus, teikia pieno miltų gamybos, didmeninės prekybos pieno produktais, maitinimo bendrovės valgykloje ir transportavimo paslaugas, parduoda liesą pieną Lietuvoje, vykdo didmeninę pieno produktų prekybą Lietuvoje ir kitose valstybėse.
„Vilkyškių pieninė“ yra viena iš šešių „Vilvi Group“ grupės įmonių. Pernai įmonės pardavimo pajamos siekė 262 mln. eurų, o grynasis pelnas – 16,3 mln. eurų.
Konkurencijos taryba taip pat leido žemės ūkio kooperatyvui „Džiaugsmelis“ tiesiogiai ir netiesiogiai įsigyti kelias susijusias Lietuvos, Ispanijos ir Ukrainos įmones.
„Džiaugsmelis“ įsigis po 100 proc. įmonės „Karpis“, Ispanijos bendrovės „Rarkarpis“ ir Širvintų pieninės akcijų bei perims jų vienvaldę kontrolę, o netiesiogiai – Lietuvos įmonės „Ferogama“, Ispanijos įmonės „Marilitu“ bei Ukrainos įmonės „DP Vitaut“ vienvaldę kontrolę.
„Karpis“ teikia apsaugos ir nekilnojamojo turto paslaugas, vykdo grupės įmonių valdymo veiklą, o „Ferogama“ – muitinės sandėlių, krovos, kitas su sandėliavimu susijusias paslaugas, muitinės tarpininkų paslaugas ir užsiima patalpų nuomos veikla.
„Rarkarpis“, „Marilitu“ ir „DP Vitaut“ Lietuvoje jokios veiklos nevykdo.
Konkurencijos tarybos leidimą gauti reikia tuo atveju, kai koncentracijoje dalyvaujančių bendrovių suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją metais Lietuvoje yra didesnės negu 20 mln. eurų, o kiekvienos bendrovės atskirai – didesnės negu 2 mln. eurų.
