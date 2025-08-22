Vilniaus ir Kauno oro uostuose kelionės tampa dar paprastesnės ir greitesnės: jau kurį laiką šiuose oro uostuose, atliekant aviacijos saugumo patikrą, iš rankinio bagažo nereikėjo ištraukti elektronikos prietaisų, o nuo rugpjūčio 22 dienos (penktadienis) patikros metu iš rankinio bagažo nebereiks ištraukti ir skysčių. Tokią galimybę dar patogiau keliauti lėmė inovatyvūs ir pažangūs Lietuvos oro uostų (LTOU) technologiniai sprendimai, investicijos į šiuo metu jau veikiančius naujausios saugumo skenerius bei dar liepos pabaigoje Europos komisijos (EK) priimtas sprendimas, kuris atvėrė kelią skysčių gabenimo taisyklių laisvinimui.
Anot LTOU atstovų, Vilniaus ir Kauno oro uostai yra pirmieji Baltijos šalių regione, kurie pradėjo taikyti šią naująją skysčių gabenimo tvarką.
Skysčiai galės būti iki 2 litrų talpoje
EK sprendimu, keleiviams rankiniame bagaže galima gabenti iki 2 litrų tūrio talpas su skysčiais jose. Skysčio talpų tipas ar forma nėra svarbi. Keleiviams svarbu prisiminti, kad bendrą rankinio bagažo svorį ir apimtis apibrėžia oro bendrovės, todėl keleiviai turėtų įsivertinti ir oro vežėjo taikomus ribojimus bagažui.
„Sprendimo įtaka geresnei keleivių patirčiai oro uoste bus didelė, kalbant paprastai, žmogui atėjus į aviacijos saugumo patikrą – nieko nebereikės ištraukti iš savo bagažo, bus taupomas laikas ir mažinamas stresas. Kiekvienas keleivis galės pajusti modernių technologijų naudą patogesnėms ir greitesnėms kelionėms. Vilniaus ir Kauno uostuose saugumo patikros procedūroms yra naudojami naujausios kartos kompiuterinės tomografijos skeneriai, kuriuos jau anksčiau įdiegėme pirmieji Baltijos šalyse. Vokiška „Smiths Detection“ saugumo patikros įranga visiškai atitinka aukštus saugumo standartus ir suteikia galimybę elektroniką bei skysčius, visus kitus lagaminuose, krepšiuose ar kuprinėse esančius daiktus analizuoti trimatėje erdvėje jų net neištraukiant“, – teigia Vidas Kšanas, Lietuvos oro uostų (LTOU) saugos ir saugumo departamento vadovas.
„Kiekvienas žinome, ką reiškia skubėti oro uoste ir jaudintis, ar nieko nepametei patikroje. Nuo šiol Vilniuje ir Kaune šių rūpesčių nebus – patikra taps greitesnė ir patogesnė kiekvienam keliautojui, nes iš rankinio bagažo nebereikės ištraukti ir skysčių. Džiaugiuosi, kad esame pirmieji Baltijos šalyse investavę į pažangiausias saugumo technologijas. Tikiuosi, kad pažanga bus juntama ne tik statistikoje, bet nuo pirmųjų žingsnių terminale“, – sako susisiekimo viceministras Juras Taminskas.
V. Kšano teigimu, dar 2022-2023 metais LTOU atliktos investicijos į pažangias technologijas leido visiškai pasiruošti šiems pokyčiams ir iškart pasiūlyti keleiviams daugiau patogumo bei greičio. Jis akcentuoja, kad naujausias EK sprendimas atveria galimybes dar labiau paspartinti keleivių rankinio bagažo patikros procesą Vilniaus ir Kauno oro uostuose ir aptarnauti daugiau asmenų per tą patį laikotarpį – tai ypatingai svarbu oro uostams ilguoju laikotarpiu, priimant sparčiai augantį keliautojų skaičių Lietuvoje.
Ankstesnė tvarka dar bus aktuali keliaujant kituose oro uostuose
Primenama, kad iki šiol galiojo tvarka, jog rankiniame bagaže vežami skysčiai turėjo būti ne didesniuose nei 100 ml talpos indeliuose, kurie turėjo būti sudėti į atskirą 1 litro talpos maišelį, o aviacijos saugumo patikros metu – skysčiai turėjo būti ištraukiami iš rankinio bagažo. Ši saugumo patikros tvarka kol kas lieka galioti kituose Europos oro uostuose, dažniausiai mažesniuose, tarp kurių ir Palangos oro uoste, kur nėra įdiegti naujausi skeneriai, leidžiantys patikrinti skysčius, neišimant jų iš kelionės krepšių.
LTOU saugos ir saugumo departamento vadovas V. Kšanas pripažįsta, kad EK sprendimo dėl skysčių gabenimo atlaisvinimo laukė daugelis ypatingai didesnių Europos oro uostų, nes ši technologinė inovacija leidžia sutrumpinti patikros laiką, o kartu užtikrinti aukščiausius saugumo standartus.
LTOU atstovas pastebi, jog trečios kartos (C3) trimatės kompiuterinės tomografijos skenerių diegimas yra visoje Europoje sparčiai plintanti aviacijos saugumo praktika. Vis dėlto tikrai ne visi oro uostai Europoje turi moderniausią patikros įrangą, todėl keleiviai kviečiami atkreipti dėmesį, ar analogiška (laisvesnė) skysčių gabenimo patikra bus taikoma, pavyzdžiui, ir išvykstant iš kito oro uosto atgal Lietuvą.