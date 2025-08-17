Rugpjūčio 15 d. Virbalyje skambėjo muzika, aidėjo juokas, o miestą gaubė šventinė nuotaika – vyko tradicinė Žolinės šventė ir jomarkas, sutraukęs gausų būrį vietos gyventojų bei svečių iš viso rajono.
Rytą miestą pažadino motociklų gausmas. Vyko jogos užsiėmimai su Eugenija Vidya, po kurių pakvipo pusryčiais – bendruomenės „Virbalio vartai“ moterų klubas pakvietė paskanauti gardumynų, klausantis poezijos.
Popietę Virbalio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukotos Šv. Mišios. Pasibaigus pamaldoms miestelio centre šurmuliavo amatininkų mugė, kurioje lankytojai galėjo įsigyti rankdarbių, kulinarijos gaminių ir kitų unikalių dirbinių.
Miesto parke susirinkusiųjų laukė turininga popietė su įvairių kolektyvų ir atlikėjų pasirodymais. Mažieji galėjo džiaugtis pramogomis su Burbulų Dėde, batutais ir kitomis staigmenomis. Čia pat vyko ir Virbalio medžiotojų klubo „Beržas“ veiklų pristatymas bei buvo vaišinamasi tradicine šiurpa.
Renginio metu sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, pasidžiaugęs švente, suburiančia bendruomenę ir puoselėjančia Žolinių tradicijas. Meras įteikė padėkos raštus:
- Zitui Lasevičiui – už atsakingą ir ilgametį darbą, rūpestį Virbalio krašto žmonėmis ir prisidėjimą prie Vilkaviškio krašto pokyčių.
- Renatai Buragienei – už su meile ir atsakingumu atliekamą darbą, iniciatyvumą bei sėkmingai įgyvendinamus projektus, prisidedančius prie mūsų krašto kūrimo ir puoselėjimo.
- Eglei Bačinskienei – už atsakingą ir bendruomenišką veiklą, inovatyvų požiūrį, kuriant grožį ir prisidedant prie mūsų krašto puoselėjimo.
Sveikinimo žodį tarė ir Virbalio seniūnijos seniūnas Zitas Lasevičius. Jis padėkojo aktyviausiems bendruomenės nariams bei palinkėjo visiems smagios šventės.
Vakarinėje programoje skambėjo „Afrikos būgnų“ ritmai, o publiką džiugino įvairių grupių ir atlikėjų pasirodymai.