Lapkričio 11–gruodžio 20 dienomis į Marijampolės kultūros centrą (Vilkaviškio g. 2) atvyksta išskirtinė virtualios realybės patirtis „Pasaulių sutvėrimas“. Režisierių Kristinos Buožytės ir Vitalijaus Žuko kūrinys suteiks galimybę naujai pažinti Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir pasinerti į šio genijaus kūrybos pasaulį.
Režisieriai, anksčiau Lietuvai ir pasauliui pristatę M. K. Čiurlionio paveikslais paremtus „Angelų takus“, šį kartą kviečia į naują kelionę. Čia atsiskleis daugeliui nematytas, stebinantis ir itin mistinis vieno garsiausių Lietuvos dailininkų bei kompozitorių portretas. Pasak kūrėjų, „Pasaulių sutvėrimas“ kvies iš stebėtojo tapti savojo pasaulio kūrėju – to pasaulio, kurį kiekvienam iš mūsų individualiai atneš M. K. Čiurlionio spalvos, muzika ir simboliai.
Ši virtualios realybės patirtis leis pasinerti į metafizinę odisėją per M. K. Čiurlionio paveikslus, jungiančius archajinius mitus, religinius pasakojimus ir civilizacijos istorijas. Tai ne tik kultūrinis, bet ir edukacinis projektas, kviečiantis visuomenę moderniu būdu pažinti M. K. Čiurlionio kūrybą.
Išskirtinė patirtis
Lankytojai patirs pasaulio kūrimo, klestėjimo, sunaikinimo ir atgimimo ciklą, kurio motyvai matomi paveiksluose „Pasaulio sutvėrimas“, „Miestas“, „Tvanas“, „Žalčio sonata“, legendinėje „Karalių pasakoje“ ir kituose darbuose.
Šios patirties išskirtinumas – aukšto lygio interaktyvumas. Žiūrovo žvilgsnis daro įtaką virtualiai aplinkai, lemia skrydžio aukštį ir kryptį, o kiekvienas kelio pasirinkimas bei veiksmas papildo patirtį. Garsinę aplinką, interpretuodami M. K. Čiurlionio muziką, kūrė kompozitoriai Rokas Zubovas ir Phil Von (Prancūzija).
Daugiau informacijos bei bilietus ar dovanų kuponus galite rasti ir įsigyti internetu svetainėje angelutakais.lt arba vietoje – lapkričio 11–gruodžio 20 dienomis Marijampolės kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, todėl organizatoriai, remdamiesi „Angelų takų“ peržiūrų patirtimi, ragina bilietus įsigyti iš anksto.
Išskirtinė galimybė moksleiviams
Edukacija „Pasaulių sutvėrimas“ dalyvauja Kultūros paso programoje, todėl norintys pasinaudoti Kultūros pasu ir šią patirtį išbandyti nemokamai kviečiami registruotis el. paštu [email protected].