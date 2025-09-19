Ketvirtadienį Poezijos parke marijampoliečiai jungėsi prie visą šalį suvienijusios akcijos „Visa Lietuva šoka“. Vakaras tapo tikra bendrystės ir šokio švente – aikštė prisipildė muzikos, juoko, šypsenų ir trankaus folkloro ritmo.
Suvieniję jėgas, tiek jaunimas, tiek vyresni miestelėnai drauge mokėsi ir šoko tradicinius šokius, pajusdami gyvąją tautinės kultūros dvasią.
Šventinę nuotaiką kūrė folkloro ansamblis „Žibinyčia“, kurio muzika visus įtraukė į bendrą šokio ratą.
Poezijos parkas tapo vieta, kur visa Marijampolė šoko drauge, prisidėdama prie vieningo visos Lietuvos šokio!
