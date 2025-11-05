Marijampolėje – džiugi naujiena! Visiškai atnaujintas vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šaltinėlis“.
Baigti kapitalinio remonto, modernizavimo ir vidaus apdailos darbai šiai įstaigai suteikė naują gyvenimą – nuo šiol čia mažieji galės augti ir mokytis šiuolaikiškoje, jaukioje bei saugioje aplinkoje.
Atidarymo šventėje dalyvavo Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Ričardas Bagdanavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Matusevičienė.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda džiaugėsi, kad darželis po atnaujinimo darbų tapo visiškai kitoks – šviesus, modernus ir jaukus:
„Nuoširdžiai sveikinu visą „Šaltinėlio“ bendruomenę – nuo šiol jūsų dienos prasidės visiškai atsinaujinusioje, gyvybės ir šviesos kupinoje aplinkoje. Ačiū darbuotojams ir tėveliams už kantrybę ir supratingumą laukiant darbų pabaigos – laukti buvo verta. Šiandien „Šaltinėlis“ tampa vieta, kur mažieji galės atrasti pasaulį, mokytis, žaisti ir augti. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio pokyčio – kiekvienas sprendimas pavertė šį pastatą vieta, kurioje gera būti. Dabar čia ne tik gražiau – čia daugiau šviesos, jaukumo ir vaikystės džiaugsmo“.
Atsinaujinimo metu buvo atlikta daugybė darbų: apšiltinti fasadai, cokolis, pamatai ir stogas, sumontuota ventiliuojamo fasado sistema, pakeisti langai bei lauko durys, įrengtas naujas pandusas, atnaujintos laiptų aikštelės ir įėjimo stogeliai. Taip pat sumontuota nauja stogo apsauginė tvorelė ir atnaujinti drenažo tinklai aplink pastatą.
Darželio vidus taip pat neatpažįstamai pasikeitė – naujai įrengti sanitariniai mazgai, grupių kambariai, virtuvėlės ir pagalbinės patalpos. Pakeista visa vandentiekio, šildymo ir vėdinimo sistema: nuo šiol įstaigoje veikia modernus mechaninis vėdinimas su šilumogrąža, užtikrinantis švarų ir gaivų orą kiekvienoje erdvėje. Šildymo sistema tapo efektyvesnė – įrengta nauja dvivamzdė sistema su automatizuotu šilumos punktu.
Visose patalpose pakeista elektros instaliacija, sumontuoti taupūs LED šviestuvai, o aplinka aplink darželį tapo dar patogesnė – sutvarkyti takai, šaligatviai, įrengtas naujas kiemo apšvietimas ir asfaltuota aikštelė.
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šaltinėlis“ šiandien spindi šiluma ir jaukumu.
Tai vieta, kur mažieji galės leisti dienas modernioje, šviesioje ir patogioje aplinkoje, o tėvai – būti ramūs, kad jų vaikai auga pačiomis geriausiomis sąlygomis.