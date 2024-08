Formuojant kiemo dangą, bene dažniausiai naudojamos vieno ar kito tipo trinkelės iš betono. Tai praktiškas, patogus ir ekonomiškas pasirinkimas, kuris užtikrina ne tik gerą, bet ir ilgaamžį rezultatą. Kitaip nei kitos, lauko dangos formavimo tikslams naudojamos medžiagos, šios priemonės nereikalauja beveik jokios priežiūros. Visgi, tam tikras taisykles, susijusias su jų priežiūra, reikėtų išmokti ir įsidėmėti. Taigi, kaip tinkamai įgyvendinti betoninių trinkelių priežiūrą ir kokių klaidų atliekant jų valymo darbus tikrai reikėtų nedaryti?

Betoninių trinkelių priežiūros taisyklės

Betoninė trinkelė nereikalauja ypatingos priežiūros. Visgi, daugelis iš mūsų tikrai norime, kad kiemo teritorija visada atrodytų ne gerai, o nepriekaištingai, todėl tam tikrus darbus atlikti reikėtų. Trinkelių priežiūra susideda iš šių etapų.

Kiemo darbai

Iš esmės, betoninėms trinkelėms aplinkos poveikis nedaro jokios žalingos įtakos. Vis tik, nuo trinkelių paviršiaus, ypatingai prieš stipresnį lietų, reikėtų nušluoti lapus. Lapų grėbimas padeda išvengti dėmių atsiradimo, todėl siekiant lengvesnės priežiūros, juos pašalinti reikėtų. Ilgainiui, plytelių tarpuose neretai išdygsta piktžolės. Su jomis kovoti taip pat reikia. Piktžolių ravėjimo darbai padeda išlaikyti lygų kiemo dangos paviršių ir užkerta kelią trinkelių pasislinkimui.Sezoninis trinkelių valymas

Sezoninius trinkelių valymo darbus rekomenduojama atlikti pavasarį. Per žiemą, ant trinkelių paviršiaus neretai prisikaupia daug nešvarumų. Pavasarį juos nesudėtingai galima pašalinti su vandeniu, naudojant aukšto slėgio srovę. Be to, pavasarį rekomenduojama atlikti ir piktžolių ravėjimo darbus.

Dėmių šalinimas

Kaip ir ant bet kurios kitos dangos, ant betoninių trinkelių paviršiaus taip pat gali susiformuoti įvairaus tipo dėmės. Dėmių šalinimui reikėtų naudoti kietesnius šerelius

turintį šepetį ar šluotą. Jeigu tokiu būdu dėmių pašalinti nepavyksta, tuomet reikėtų pasiruošti specialų mišinį. Mišinį galima paruošti su paprastu muilu ir vandeniu arba vandeniu ir riebalus šalinančiu indų plovikliu.

Klaidos, dažniausiai lydinčios betono trinkelių priežiūrą

Nors betono trinkelių priežiūra tikrai nėra sudėtinga, tačiau kartais žmonės naudoja visiškai netinkamus valymo metodus ir padaro daugiau žalos, nei naudos. Pagrindinės klaidos, lydinčios betono trinkelių priežiūrą:

Ledą tirpdančių cheminių priemonių naudojimas. Žiemą sniegas ir ledas yra tikra kančia. Automobilių stovėjimo aikštelėje, ant šaligatvio ar kiemo teritorijoje susiformavęs ledas kelią pavojų ir mūsų sveikatai. Visgi, reikėtų atsiminti, kad nuolatinis cheminių, ledą tirpdančių priemonių naudojimas gali neigiamai paveikti trinkelių paviršių ir ilgainiui pakenkti kiemo dangos būklei. Todėl tokias priemones reikėtų naudoti itin saikingai, o geriausia – ieškoti alternatyvų, kurių sudėtyje nėra agresyvių medžiagų.

Žiemą sniegas ir ledas yra tikra kančia. Automobilių stovėjimo aikštelėje, ant šaligatvio ar kiemo teritorijoje susiformavęs ledas kelią pavojų ir mūsų sveikatai. Visgi, reikėtų atsiminti, kad nuolatinis cheminių, ledą tirpdančių priemonių naudojimas gali neigiamai paveikti trinkelių paviršių ir ilgainiui pakenkti kiemo dangos būklei. Todėl tokias priemones reikėtų naudoti itin saikingai, o geriausia – ieškoti alternatyvų, kurių sudėtyje nėra agresyvių medžiagų. Nesaikingas druskos naudojimas. Ledo tirpdymo tikslams nereikėtų naudoti ir druskos. Druska sukelia betono koroziją, dėl kurios gali būti pažeistas trinkelių vientisumas. Vietoje druskos galima naudoti smėlį arba specialų, tokiai dangai pritaikytą barstymo mišinį.

Ledo tirpdymo tikslams nereikėtų naudoti ir druskos. Druska sukelia betono koroziją, dėl kurios gali būti pažeistas trinkelių vientisumas. Vietoje druskos galima naudoti smėlį arba specialų, tokiai dangai pritaikytą barstymo mišinį. Acto naudojimas. Trinkelių tarpuose augančios piktžolės ar samanos negali būti šalinamos acto pagalba. Acto tirpalas gali pažeisti trinkeles. Taip pat nuo jo gali atsirasti nepašalinamos baltos dėmės, todėl šios priemonės tikrai reikėtų atsisakyti. Samanų ir žolių augimo problemą efektyviai išsprendžia aukšto slėgio vandens srovė.

Ne mažiau nei trinkelių priežiūra svarbus ir pačių trinkelių pasirinkimas. Tik iš kokybiškų medžiagų pagamintos trinkelės padeda suformuoti estetiškai patrauklią, funkcionalią ir ilgai tarnaujančią kiemo dangą, todėl tokius gaminius reikia rinktis ypač atsakingai. Užtikrinta betono trinkelių kokybė Jūsų laukia Mimeta.lt asortimente: https://mimeta.lt/426-trinkeles​​​​​​​. Čia rasite įvairių storių, formų ir spalvų gaminius, kurie tikrai padės sukurti ne tik išpuoselėtą, bet ir unikalią kiemo aplinką.