Šeštadienį, Šaltalankių giraitėje, Vištytyje, miestelio bendruomenė kvietė dalyvauti tradiciniame, 9-tą kartą organizuojamame Šeimų festivalyje.
Šventės metu buvo atidengtas Paprūsės 500 metų jubiliejui skirtas koplytstulpis.
Šeimų festivalio atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė. Savivaldybės vadovė kartu su šventės dalyviais pasinėrė į garsų terapiją, kurią vedė klaipėdietis muzikos pedagogas Linas Švirinas. Edukacinio užsiėmimo metu grojant būgnais kiekvienas galėjo pajusti kaip muzikos garsų vibracijos veikia kūną.
Koncertinėje programoje taip pat pasirodė Vištyčio kultūros namų „Vištytis“, Girėnų kultūros namų „Versmė“ kapelos ir vokalinis instrumentinis ansamblis „Šlamutis“. Daug emocijų dovanojo ir Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė Joana Bartaškienė ir jos šokėjos.
Mažuosius festivalio dalyvius linksmino Šaltalankių giraitės Fėja ir nuotaikingi žaidimai.