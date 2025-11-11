Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad kasos pajamų duomenis į i.EKA jau teikia apie 15 tūkst. smulkiųjų verslininkų iš 19 tūkst. kasos aparatų. Iš viso duomenis jau teikia 53 tūkst. kasos aparatų.
Vis dėlto, duomenų dar neteikia 13 tūkst. verslininkų, nors tokia pareiga jiems yra nuo gegužės. Šiems mokesčių mokėtojams siunčiami priminimai Mano VMI.
„Kaip ir ankstesniais įstatymo įgyvendinimo etapais, taip ir šiame, paskutiniame etape, smulkiesiems verslininkams netaikome atsakomybės, jei įsidiegti reikalavimus atitinkantį kasos aparatą vėluojama dėl objektyvių priežasčių, tačiau aktyviai dedamos pastangos tai padaryti. Verslas turėjo sudaryti sutartis su aptarnavimo įmonėmis dėl kasos aparato įrengimo ir paruošimo teikti duomenis į i.EKA. Tikimės, kad vėluojantieji pasiruošė ir artimiausiu metu pradės duomenų teikimą į i.EKA, – sako VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius. – Tolerancijos laikotarpis smulkiajam verslui yra iki š. m. gruodžio 31 d., tačiau kviečiame nelaukti paskutinės dienos ir užtikrinti duomenų teikimą iki šio termino.“
Ką svarbu žinoti verslui?
Jei kasos aparato neplanuojama naudoti, jį būtina išregistruoti. Kaip tą padaryti, informacija skelbiama čia.
Šiuo metu rinkoje galima rinktis iš 51 kasos aparatų modelių, kurie veikia su saugos moduliu, ir 16 kasos aparatų modelių, kurie naudoja virtualią fiskalizaciją.
Renkantis įrenginį verta įsivertinti veiklos pobūdį, klientų srautus bei interneto ryšio poreikį. VMI yra parengusi palyginimą, kuris padeda apsispręsti, kokio tipo kasos aparatą rinktis.
Dėl aparatų įsigijimo ir jų paruošimo teikti duomenis rekomenduojama kreiptis į sertifikuotas kasos aparatų aptarnavimo įmones. Leidžiami naudoti kasos aparatų modeliai ir sertifikuotos įmonės skelbiamos čia.
Aktuali informacija apie i.EKA bei atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami VMI interneto svetainėje. Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos telefonu +370 5 260 5060. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.