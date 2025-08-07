Pasieniečiai sučiupo Azerbaidžano pilietį, kuris į Vakarų Europą gabeno keturis prieglobsčio „prašytojus“. Sirijos piliečiai prieglobsčio prašėsi Latvijoje, Somalio – Lietuvoje.
Antradienį vakare ties Senosios Radiškės kaimu (Kalvarijos sav.), netoli Lietuvos–Lenkijos sienos, VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė Lenkijoje registruotą automobilį „Renault Laguna“. Pasieniečiai jau turėjo informacijos, kad šiuo automobiliu į Lenkiją gali būti vežami neteisėti migrantai.
Prie automobilio vairo sėdėjo 58-erių Azerbaidžano pilietis, turintis leidimą gyventi Vokietijoje. Kartu su juo važiavo keturi vyrai. Du prisistatė Sirijos piliečiais, 23-ejų ir 26-erių, ir VSAT pareigūnams pateikė Latvijos užsieniečių registracijos centro išduotus prieglobsčio prašytojų dokumentus. Kiti du, pasisakę esą Somalio piliečiai, dokumentų neturėjo.
Netrukus paaiškėjo, jog tai tiesa: abu 16-mečiai – iš tiesų iš Somalio. Jiedu neteisėtai pasišalino iš prieglobsčio prašytojų priėmimo vietos – Priėmimo ir integracijos agentūros Rukloje.
Kol nagrinėjami jų prašymai, ši ketveriukė neturi teisės išvykti iš šalių, kuriose prašo prieglobsčio.
Vairuotoją ir ketvertą migrantų pasieniečiai sulaikė.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Užsieniečius neteisėtai gabenęs Azerbaidžano pilietis atsidūrė vieno Varėnos pasienio rinktinės padalinio laikino sulaikymo patalpoje, o keturi svetimšaliai buvo apgyvendinti kitame padalinyje.
Kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, Sirijos piliečiai bus perduoti Latvijos pasienio pareigūnams, o Somalio – Priėmimo ir integracijos agentūrai.
Artimiausiu metu paaiškės, kokia kardomoji priemonė bus paskirta užsidirbti susigundžiusiam Azerbaidžano piliečiui.
Automobilis laikinai saugomas Druskininkų pasienio užkardoje.
Pagal įprastą schemą, iš Baltarusijos į ES besibraunantys migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje (Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje), o pradėjus tokias procedūras – ieško progų sprukti į Vakarų Europą. Lietuva ar Latvija jų planuose tėra tranzitinė valstybė.