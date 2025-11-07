Šiandien Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Vilkaviškio filialo susirinkimas. Jo metu patvirtinta metinė ataskaita ir naujai kadencijai perrinktas filialo pirmininkas Gediminas Rašimas.
Šiuo metu LASS Vilkaviškio filialas vienija 80 narių. Renginyje taip pat dalyvavo LASS prezidentas Paulius Kalvelis ir VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro direktorė Jolanta Kručkauskaitė.
Susitikimo metu pasidžiaugta įvairiomis filialo veiklomis – organizuojamomis edukacijomis, ekskursijomis, kūrybiniais užsiėmimais, taip pat vokalinio ansamblio „Žara“ (vadovė R. Štrimaitienė) aktyvia menine veikla.
Kitąmet LASS minės 100 metų sukaktį, tad artėjant šiam jubiliejui nariai planuoja ypatingus renginius ir iniciatyvas.
Susirinkime dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, kuris pasveikino bendruomenę, padėkojo už aktyvią veiklą ir atsakė į nariams rūpimus klausimus.
„LASS Vilkaviškio filialas – gražus pavyzdys, kaip bendrystė, rūpestis ir veiklumas sukuria stiprią bendruomenę. Ačiū už jūsų pastangas telkti žmones, pozityvumą ir gebėjimą įkvėpti kitus“, – pažymėjo Savivaldybės vadovas.
Po oficialios susirinkimo dalies laukė šilti muzikiniai pasirodymai.