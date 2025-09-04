Vyriausybė šiandien pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlymui, kuriuo numatyta modernios karinės infrastruktūros plėtra Pabradės ir Tauragės kariniuose poligonuose. Čia planuojami objektai pagerins mokymosi sąlygas Lietuvos kariuomenei ir NATO sąjungininkams.
Taip pat nuspręsta išplėsti priimančiosios šalies paramai skirtos infrastruktūros sąrašą ir sudaryti naujas plėtros galimybes. Kazlų Rūdos, Švenčionių ir Kauno rajonuose numatoma statyti naujus karinius objektus, kurie užtikrins priimančiosios šalies paramą NATO sąjungininkams. Dalis šios infrastruktūros bus skirta ir JAV kariams.
„Planuojame iki 2030 metų išvystyti priimančiosios šalies infrastruktūros už daugiau nei 2,5 mlrd. eurų, įskaitant Vokietijos brigadai skirtą infrastruktūrą. Lietuva nuosekliai stiprina savo gynybinius pajėgumus ir kuria sąlygas mūsų sąjungininkų buvimui. JAV karių priėmimui skirta infrastruktūra yra ne tik praktinis, bet ir strateginis žingsnis – ji rodo mūsų pasirengimą užtikrinti saugumą visame regione. Tai strateginė investicija į Lietuvos ir NATO sąjungininkų gynybinį pajėgumą“, – pabrėžė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Priimti nutarimai suteikia teisę statyti specialiosios paskirties statinius – nuo karių apgyvendinimo ir maitinimo iki technikos priežiūros bei kitų reikalingų karinės infrastruktūros objektų.
Krašto apsaugos ministerija per artimiausius ketverius metus planuoja išvystyti 4 mlrd. eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje.