Visuomenėje vis dar gajus stereotipas, kad sirgti yra nevyriška, tad nemažai vyrų apie užklupusius sveikatos sutrikimus ar ligas kalba tik puse lūpų. Ypač sunku prabilti apie šlapimo nelaikymo sutrikimus ir neretai praeina nemažai laiko, kol vyrai ryžtasi ieškoti pagalbos.

Tai, kad sutriko sveikata, nėra gėda, be to, šiais laikais yra daugybė galimybių rasti informaciją apie šlapimo nelaikymo gydymo būdus, apie specialistus, apie priemones ir sustiprinus savo pasitikėjimą, nugalėjus varžymąsi ryžtingai kreiptis į specialistus. Šlapimo nelaikymo sutrikimas nėra priežastis riboti savo gyvenimą, laisvalaikį, pomėgius, mėgstamas veiklas, keliones, žvejybą, medžioklę ar kt.

Nereikia kankintis ir sukti galvą dėl sudrėkusių apatinių ar net nuo kelių šlapimo lašų atsirandančio nemalonaus kvapo. Šiuo metu yra visos sąlygos gauti kompleksinę pagalbą ir gausu specialių sugeriamųjų įklotų vyrams, kurie padeda sukontroliuoti šlapimo ištekėjimus nuo pirmos sutrikimo dienos. Kol sulauksite specialisto konsultacijos, turite tiesiog nueiti į vaistinę ir įsigyti sugeriamųjų įklotų – taip tuoj pat susigrąžinsite šlapinimosi kontrolę ir galėsite sugrįžti prie įprasto gyvenimo.

Pramonės pažanga leidžia kurti ir formuoti gaminius pagal anatomines žmogaus formas, padaryti juos patrauklius ir maksimaliai funkcionalius. Šiuolaikiniai įklotai vyrams yra įvairių dydžių ir sugerties laipsnių. Jie lipnia juosta tvirtinami į apatinių kelnaičių vidinę priekinę dalį ir nepastebimi net po lengvais vasariniais drabužiais.

Ką svarbu žinoti apie urologinius įklotus vyrams, skirtus šlapimui sugerti:

pritaikyti vyrų anatominėms formoms;

galima rinktis skirtingos sugerties įklotus, sugeriančius nuo ~200 iki ~900 ml;

įkloto vidinis paviršius visada išlieka sausas ir tausoja jautrią genitalijų odą;

specialūs apsauginiai borteliai apsaugo nuo šlapimo pratekėjimo pro įkloto šonus;

sudėtyje esantis superabsorbentas saugiai užblokuoja šlapimą įkloto viduje;

apsaugo nuo nemalonių kvapų, būdingų šlapimo nelaikymui, susidarymo.

Šiuolaikiniai urologiniai įklotai vyrams ypač greitai sugeria ir užblokuoja nevalingai ištekantį šlapimą, be to, yra labai diskretiški ir nepastebimi, todėl išsirinkite tinkamiausią dydį ir susigrąžinkite gyvenimo džiaugsmą, tempą, aktyvų laisvalaikį, pomėgius… ar tiesiog kasdien dirbkite be streso.

Daugiau informacijos galite sužinoti paskambinę į slaugos konsultacijų centrą SIDABRA, nemokama linija 8 800 00 226 arba www.sidabra.lt. Konsultuojame įvairiais slaugos klausimais.