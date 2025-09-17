Marijampolėje, Vytauto g. 60, jau pradėti naujos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai. Ši aikštelė taps patogiu sprendimu gyventojams, ieškantiems vietos savo automobiliams prie daugiabučio.
Numatyta, kad 391 kvad. m ploto aikštelė talpins 16 lengvųjų automobilių. Projektuotojai maksimaliai išnaudojo laisvą erdvę, atsižvelgdami į kabelių tinklus ir gyventojų poreikius. Aikštelėje bus įrengta nauja asfalto danga, betoniniai kelio bortai, o pėsčiųjų judėjimui – patogus takas.
Gyventojų patogumui numatyta galimybė įrengti vieną elektromobilių įkrovimo vietą. Taip pat suplanuota 1 vieta žmonių su negalia automobiliams – arčiausiai laiptinės, su pažymėtu horizontaliu ir vertikaliu ženklinimu. Įrengti sužeminti bortai, taktilinis paviršius ir nuolydžiai užtikrins patogų ir saugų patekimą.
Svarbu ir tai, kad lietaus vanduo bus nukreipiamas į esamus nuotekynės tinklus, todėl gyventojai galės naudotis aikštele be papildomų nepatogumų.