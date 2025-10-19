Aštuoniese žaidę Šakių „Vyčio-VDU“ (3-2) krepšininkai išsivežė dramatišką „URBO-NKL“ pergalę iš pajūrio. Eriko Kučiausko auklėtiniai išvykoje 85:83 (18:12, 27:20, 22:26, 18:25) laimėjo prieš sunkiai sezoną pradėjusį Palangos „Olimpą“ (1-5).
Universalumu išsiskyrusio šakiškių gynėjo Nojaus Vaivados kraityje per 29 minutes buvo 12 taškų (6/6 dvit., 0/3 trit.), 6 atšokę ir 5 perimti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.
„Vyčiui-VDU“ Rokas Jocys per 32 minutes surinko 16 taškų (4/8 dvit., 2/5 trit.), 4 sugriebtus ir 1 nugvelbtą kamuolį, 6 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas bei 12 efektyvumo balų.
Rungtynių nugalėtojas pajūryje sprendėsi paskutinę žaidimo minutę. Lauryno Mikalausko 5 taškai iš eilės priartino palangiškius prie varžovų (81:84), o kamuolį perėmęs Paulius Danisevičius asistavo Matui Narvilui ir jų deficitas tapo minimalus – 83:84.
Šakiškiai susirinko į pasitarimą ir likus 13 sek. Rokas Jocys privertė palangiškius pažeisti taisykles, tačiau realizavo vieną baudą iš dviejų – 85:83.
Po Eriko Kubiliaus minutės pertraukėlės Narvilas suklydo, bet kamuolį nugvelbęs ir pražangą išprovokavęs Titas Januševičius abu sykius prie baudų metimų linijos buvo netikslus ir suteikė pajūrio ekipai šansą išsigelbėti.
Paskutinėje „Olimpo“ atakoje pratęsimą pabandė išplėšti Mindaugas Stašys, bet jo reidas į baudos aikštelę nebuvo sėkmingas ir šakiškiai šventė pergalę.
„Olimpo“ aukštaūgis Antanas Udras per 25 minutes įmetė 22 taškus (8/10 dvit., 1/2 trit., 3/7 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą bei sugeneravo 25 naudingumo balus.
Į rikiuotę grįžęs Danisevičius pasižymėjo dviem taškais.
Palangos komanda kovojo be Ernesto Bružo, svečiai ant parketo neturėjo Gabrieliaus Čelkos, Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko.
„Olimpas“: Antanas Udras 22 (8/10 dvit., 5 atk. kam., 25 naud.), Matas Narvilas 18 (6/10 dvit., 6 rez. perd.), Nojus Pabrieža 14 (4/8 dvit., 6 atk. kam., 3 blok.), Laurynas Mikalauskas 8, Jordanas Gloveris 7.
„Vytis-VDU“: Rokas Jocys (4/8 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd., 5 kld.) ir Kajus Leliukas (8/10 dvit., 2 blok.) po 16, Augustinas Mikštas (5/7 dvit.) ir Titas Januševičius (5/9 baud., 10 rez. perd.) po 14, Nojus Vaivada 12 (6/6 dvit., 6 atk. kam., 5 per. kam.), Jokūbas Rubinas 10 (2/7 trit., 6 atk. kam.).