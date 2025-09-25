Šakių „Vytis-VDU“ išsaugojo keturis krepšininkus kitam sezonui. Šakiškiai pratęsė sutartis su Augustinu Mikštu, Gabrieliumi Čelka, Roku Jociu ir Jokūbu Rubinu.
2019 m. į Šakius atvykęs 23-ejų Čelka „Vyčio-VDU“ aprangą vilkės septintą sezoną paeiliui.
Prabėgusį NKL sezoną 198 cm ūgio gynėjas per 30 minučių rinko po 12,4 taško, 5,4 atšokusio ir 2,1 perimto kamuolio, 4,4 rezultatyvaus perdavimo bei 18,8 naudingumo balo.
23-ejų Mikštas šakiškių garbę gins penktus metus iš eilės. 2024-2025 m. sezone aukštaūgis per 42 mačus fiksavo 14,5 taško, 7,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 16,3 efektyvumo balo statistiką.
Kiti du gynėjai prie „Vyčio-VDU“ prisijungė pernai ir prabėgusiame sezone fiksavo dviženklį rezultatyvumą.
21-erių Jocys per 43 susitikimus vidutiniškai pelnydavo po 12,2 taško, sugriebdavo po 2,3 kamuolio, išdalindavo po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir generuodavo po 11 naudingumo balų.
Iš Mažeikių kilusio 23-ejų Rubino vidurkiai siekė 10,3 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,7 efektyvumo balo.
Anksčiau skelbta, jog „Vyčio-VDU“ vyr. trenerio kėdę aštuntus metus iš eilės užims Erikas Kučiauskas.