Šakių „Vytis-VDU“ oficialiai pristatė tris komandos naujokus. Šakiškių gretas kitame NKL sezone papildys Gabrielius Mažeika, Nojus Vaivada ir Rokas Norutis.
Pastarasis jaunuolis 2024-2025 m. NKL sezone atstovavo Joniškio „Delikatesui“, o su gimtojo Šiaulių miesto komandos apranga debiutavo ir Lietuvos krepšinio lygoje. 18-metis ant parketo žengė 6 sykius ir pasirodė epizodiškai.
NKL pirmenybėse „Delikatesui“ atstovavęs 198 cm ūgio puolėjas fiksavo 8,3 taško, 2,9 sugriebto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 6,2 naudingumo balo rodiklius per 23,5 minutės.
2024-2025 m. NKL sezoną 22-ejų Mažeika pradėjo Šilutėje, o 2025-ųjų pradžioje persikėlė į Alytų. 207 cm ūgio klaipėdietis per 37 rungtynes vidutiniškai rinko po 7,8 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir 6,2 efektyvumo balo.
Antrame pagal pajėgumą čempionate prieš tai aukštaūgis penkerius metus vilkėjo Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ marškinėlius.
Šį pavasarį 21-erių Vaivada su Vilkaviškio „Perlas Go“ tapo NKL vicečempionu. Praėjusį sezoną 197 cm ūgio raseiniškio vidurkiai siekė 5,2 taško, 2,6 atšokusio kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 5,3 naudingumo balo per 14,5 minutės.
Šakiškių spalvas kitą sezoną taip pat gins Rokas Jocys, Augustinas Mikštas, Gabrielius Čelka, Jokūbas Rubinas, Titas Januševičius, Kajus Leliukas bei Paulius Velutis.