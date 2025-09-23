Rugsėjui artėjant į pabaigą ne tik kamerinės muzikos gerbėjai, bet šįsyk ir ankstyvojo kino gurmanai kviečiami į Marijampolėje vyksiantį vienuoliktąjį Tarptautinį medinių pučiamųjų festivalį „Medynės’2025“.
Nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 30 d. klausytojų ir žiūrovų lauks speciali festivalio programa „Trupančio laiko fragmentai“. Laikas – teminė ašis, aplink kurią rikiuojami 5 įvairiažanriai, skirtingas muzikos epochas klausytojams pristatantys, renginiai-koncertai.
Laikas šiųmečiame festivalio kontekste metaforiškai suvokiamas kaip kultūros bendrąja prasme tvarumo ir kaitos matmuo, sudarantis jos istorinę gelmę. Atmintis čia atlieka esminį vaidmenį – leidžia ne tik prisiminti praeitį, bet ją įdabartinti, perkeliant į dabartį buvusias jos prasmes.
Į iškilmingą festivalio atidarymo koncertinę programą „Gloriosus Deus: XVII a. LDK muzika“ klausytojai kviečiami rugsėjo 28 d. (sekmadienį), 18.00 val. Koncertas vyks Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje, kur tarptautinės sudėties ansamblis „Reversio“ (Lietuva, Lenkija) ir Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“ pristatys unikalią programą, kurioje skambės vokalinių kompozicijų intabuliacijos.
Jos bus atliekamos ne tik klavišiniais instrumentais – Renesanso muzikos skambesį papildys ir „broken consort“ derinys, jungiantis atnaujintus nacionalinius ir renesanso instrumentus. Greta šių aranžuočių klausytojai išgirs ir originalias vokalines Vaclovo Šamotuliečio, Giovanni Battista Cocciolos ir kt. kompozitorių kūrinių versijas, atskleidžiančias XVII amžiaus LDK muzikos grožį bei įvairovę.
Spalio 4 d. (šeštadienį), 18.00 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje klausytojai turės galimybę išgirsti vieno geriausių išilginės fleitos ir altinio saksofono atlikėjo Andreaso Böhleno (Vokietija / Šveicarija) solo programą „Tarp improvizacijos ir kompozicijos“. Fleitininkas virtuozas „panardins“ publiką į tarpinę erdvę, leidžiančią jungti, kūrybiškai balansuoti tarp dviejų kūrybos požiūrių – kompoziciškai struktūruotų kūrinių ir autentiškos improvizacijos. Programoje skambės ornamentuota Jacques’o Martino Hotteterre’io muzika, paties atlikėjo sukurta baroko stiliaus kompozicija bei šiuolaikiniai kūriniai, sukuriantys intriguojantį kontrastą su ankstyvosios muzikos tradicija.
Spalio 11 d. (šeštadienį), 19.00 val. (po vakarinių mišių) Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje vokalinis ansamblis „Jerycho“ (Lenkija) pakvies į sakralinės muzikos kelionę su programa „Bogurodzica – Mater Dei: Europos viduramžių muzika, sukurta Mergelės Marijos garbei“. Programa pravers duris į viduramžių ir tradicinės muzikos pasaulį, kviesdama susipažinti su kūriniais, kilusiais iš rašytinių šaltinių ir gyvosios tradicijos simbiozės. Viduramžių instrumentų skambesys suteikia atlikimui neįprastų emocijų ir išskirtinio spindesio, o autentiškas ansamblio „Jerycho“ giedojimas nuskaidrina sielą. Ši programa ne tik supažindina su praeities muzikos paveldu, bet ir atveria kelius naujiems jo interpretacijos būdams.
Spalio 18 d. (šeštadienį), 18.00 val. ansamblis „Windu“ (Ispanija / Didžioji Britanija) į „Medynes“ grįžta su trenksmu. Šį kartą išilginių fleitų ansambliui prireikė Marijampolės dramos teatro scenos, kurioje jie pristatys teatralizuotą muzikinį projektą „WINDUVISION“. Kas yra išilginių fleitų atlikėjas? Kokios yra fleitininko profesijos subtilybės? Kokia muzikanto, grojančio mediniais pučiamaisiais instrumentais misija šiandieniniame pasaulyje? Šis energingas, gyvas, saviironiškas ir, neabejotinai, linksmas pasirodymas, drauge su publika ieškos atsakymų į šiuos klausimus. Tai vakaras, žadantis geros nuotaikos pliūpsnį klausytojams.
Spalio 30 d. (ketvirtadienį), 18.00 val. Marijampolės Spindulio kino teatre įvyks festivalio „Medynės’2025“ uždarymo koncertas, kuriame ansamblis „XYLOS“ (Lenkija, Lietuva), pakvies į ankstyvojo kino reprezentanto Friedricho W. Murnau filmo „Paskutinis žmogus“ (1925) peržiūrą su šiam filmui specialiai sukurtomis ir gyvai atliekamomis muzikinėmis improvizacijomis. Šio filmo peržiūra, lydima originalaus muzikinio „įgarsinimo“, įvyko 2024 m. Varšuvos „Timeless“ kino festivalyje. Ansamblio XYLOS (Piotras Domagała (gitara), Darius Klišys (birbynė, elektronika) ir Marekas Toporowskis (klavesinas) improvizacijos remiasi džiazo, senosios ir eksperimentinės muzikos tradicijų sinteze, pateikdami garsinę šio filmo interpretaciją, kurią turės galimybę išgirsti ir muzikos klausytojai, ir ankstyvųjų filmų gerbėjai.
FESTIVALIO PROGRAMA
2025 m. rugsėjo 28 d. (sekmadienis), 18.00 val.
GLORIOSUS DEUS: XVII A. LDK MUZIKA
„Reversio“ ir Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“ (vad. Kęstutis Jakeliūnas)
Marek Toporowski – klavesinas, vargonėliai
Katarzyna Czubek – išilginė fleita
Gaja Klišytė – išilginė fleita ir renginio vedimas
Darius Klišys – birbynė
Tomasz Sobaniec – renesanso perkusija
Adam Jastrzębski – klavesinas, vargonėliai
Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčia (Kauno g. 9, Marijampolė)
Įėjimas nemokamas
—
2025 m. spalio 4 d. (šeštadienis), 18.00 val.
TARP IMPROVIZACIJOS IR KOMPOZICIJOS
Andreas Böhlen (Vokietija / Šveicarija) – išilginės fleitos, altinis saksofonas
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija (Butlerienės g. 5, Marijampolė)
Įėjimas nemokamas
—
2025 m. spalio11 d. (šeštadienis), 19.00 val. (po vakarinių mišių)
BOGURODZICA – MATER DEI: EUROPOS VIDURAMŽIŲ MUZIKA, SUKURTA MERGELĖS MARIJOS GARBEI
Vokalinis ansamblis „Jerycho“, vad. Bartosz Izbicki (Lenkija)
Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika (Bažnyčios g. 3, Marijampolė)
Įėjimas nemokamas
—
2025 m. spalio18 d. (šeštadienis), 18.00 val.
„WINDUVISION“
Išilginių fleitų ansamblis „Windu“ (Ispanija / Didžioji Britanija)
Christoher Orton – muzikos atlikėjas ir aktorius
Eva Jornet – muzikos atlikėja ir aktorė
Marcel Leal – muzikos atlikėjas ir aktorius
Tamar Lalo – muzikos atlikėja ir aktorė
Joaqim Nuevo Parra – garso ir šviesos dizainas / scenografija
Martí Torras Mayneris – scenos režisūra ir dramaturgija
Marijampolės dramos teatras (P. Armino g. 2, Marijampolė)
Įėjimas nemokamas
—
2025 spalio 30 d. (ketvirtadienis), 18.00 val.
MUZIKA NEBYLIAM F. W. MURNAU FILMUI „PASKUTINIS ŽMOGUS“ (1925)
Ansamblis „XYLOS“ (Lenkija, Lietuva)
Piotr Domagała – akustinės ir elektrinės gitaros, elektronika
Marek Toporowski – klavesinas, citra
Darius Klišys – birbynė, elektronika
Lena Domagała – muzikos režisūra
Spindulio kino teatras (Kauno g. 13, Marijampolė)
Įėjimas nemokamas
–
FESTIVALĮ FINANSUOJA
Lietuvos kultūros taryba
Marijampolės savivaldybė
FESTIVALĮ ORGANIZUOJA VŠĮ „SAMBALSIAI“
FESTIVALIO PARTNERIAI
Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčia
Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
Marijampolės dramos teatras
Spindulio kino teatras
Marijampolės kultūros centras