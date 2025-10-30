Praėjusį sekmadienį, spalio 26 dieną, Šakių kultūros centre vyko muzikos garsais pripildytas renginys „Zanavykų balsai“, sukvietęs vokalinius ansamblius ir muzikos grupes iš viso Šakių rajono.
Scenoje pasirodė net devyni kolektyvai iš skirtingų Šakių kultūros centro padalinių: Kudirkos Naumiesčio padalinio Sintautų moterų vokalinis ansamblis „Mozaika“ (vadovas Deividas Kerevičius), Griškabūdžio padalinio senjorų ansamblis „Šešupės vingis“ (vadovė Rimvydė Ralickienė) ir romantinės muzikos grupė „Vaivorykštė“ (vadovė Vlada Klimaitienė) bei mišrus ansamblis „Sodžius“ (vadovė Rasa Malinauskienė), Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Dorė“ (vadovė Aušra Ubartaitė), Šakių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė“ (vadovė Ramunė Valaitienė), Kudirkos Naumiesčio padalinio kolektyvas „Komplimentas“ + Alvydas Kasparevičius (vadovė Aušra Ubartaitė), Šakių kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Akordas“ (vadovė Asta Grigaitienė) bei mišrus choras „Lituanica“ (vadovas Deividas Kerevičius).
Renginys džiugino žiūrovus įvairiais muzikos žanrais – nuo liaudiškos ir romantinės muzikos iki šiuolaikinių aranžuočių.
Visi kolektyvai buvo nuoširdžiai pasveikinti ir pagerbti už kūrybiškumą bei meilę muzikai. Jiems įteiktos simbolinės dovanos – muzikiniai trikampiai, tapę šio renginio darniai skambančių balsų simboliu. Nuoširdi padėka skirta ir šventės organizatorei Astai Grigaitienei – už rūpestingą renginio paruošimą, šiltą atmosferą ir gebėjimą suburti tiek daug talentingų žmonių.
Dėkojama visiems dalyvavusiems kolektyvams bei jų vadovams – už atsidavimą muzikai, nuoširdumą ir balsus, pripildžiusius salę šviesos bei geros nuotaikos.